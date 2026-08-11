BRB espera definir empréstimo de R$ 6,6 bilhões em audiência no STF

Nelson de Souza, presidente do BRB, comenta expectativas para reunião com Fundo Garantidor de Créditos (FGC) sobre empréstimo ao banco, no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (13/8) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, afirmou nesta terça-feira (11/8) que espera sair da reunião marcada para quinta-feira (13/8) no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma definição sobre a contratação do empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — ele destacou às jornalistas Samanta Sallum e Sibele Megromonte que o recurso representa o início do processo de capitalização da instituição e há diferentes alternativas em discussão para viabilizar a operação.

“A nossa expectativa é a melhor possível. Tem uma proposta na mesa que tem origem do ministro da Fazenda, Dario Durigan, onde ele fez um arranjo financeiro em que o empréstimo do FGC para o GDF teria uma garantia dos grandes bancos brasileiros (F1) e uma contragarantia da participação dos fundos dos estados e municípios do GDF para esses bancos”, explicou Nelson.

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De acordo com o presidente do BRB, uma das alternativas em análise prevê que o próprio FGC faça um empréstimo diretamente ao Governo do Distrito Federal (GDF), sem a necessidade de intermediação dos grandes bancos. Nesse modelo, os recursos dos fundos de participação serviriam como garantia direta à operação. “Pode também ser feito um empréstimo direto do FGC para o GDF, com a garantia desses fundos de participação, sem precisar passar por esses grandes bancos F1, ter uma garantia direta para o FGC”, afirmou.

Nelson citou uma terceira possibilidade, relacionada à melhora da situação fiscal do Distrito Federal. Segundo ele, o GDF teria alcançado a classificação A na Capacidade de Pagamento (Capag) em julho, indicador utilizado pelo Tesouro Nacional para avaliar a situação fiscal dos entes federativos. Com isso, poderia ser discutida a possibilidade de um aval soberano para a operação.

Além do empréstimo, Nelson apontou outras fontes que, segundo ele, podem contribuir para a recomposição patrimonial do BRB. Entre elas está a securitização da dívida ativa do Distrito Federal. O governo já realizou uma primeira operação de R$ 1,05 bilhão e, de acordo com o presidente do banco, há uma segunda tranche (parcela) prevista, de R$ 1,2 bilhão.

“Esses R$ 6,6 bilhões, somados à securitização da dívida ativa do GDF, que fizemos a primeira tranche de R$ 1,05 bilhão e temos uma segunda tranche de R$ 1,2 bilhão, já são mais de R$ 2 bilhões. Somados aos R$ 6,6 bilhões, dá quase R$ 8,8 bilhões”, observou.

O presidente citou os sete imóveis do Distrito Federal cuja utilização foi aprovada pela Câmara Legislativa (CLDF) como outra alternativa para reforçar a estrutura financeira da instituição. “Temos os imóveis que a Câmara Legislativa do DF aprovou, os sete imóveis que ainda podem virar um fundo imobiliário, e temos recebido muitos investidores nacionais e internacionais que têm interesse em aportar recursos no BRB”, completou.

Assista à íntegra do programa:

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