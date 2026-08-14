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Governo Lula tem 46% de aprovação e 48% de desaprovação, aponta Quaest

Sobre a economia nos próximos 12 meses, 42% acham que vai melhorar, 28% acham que vai piorar, 24% acham que vai ficar do mesmo jeito e 6% não sabem ou não responderam

Entrevistados também responderam sobre temas como economia e interesse pelas eleições - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Entrevistados também responderam sobre temas como economia e interesse pelas eleições - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (14/8), apresenta uma percepção dividida dos eleitores em relação ao governo Lula:  48% desaprovam, 46% aprovam e 6% não sabem ou não responderam.

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Sobre a avaliação do governo, 37% avaliam negativamente, 36% avaliam de forma positiva, 25% avaliam de forma regular e 2% não souberam ou não responderam.

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Perguntados se o Brasil está indo na direção certa ou errada, 53% afirmaram que o país vai na direção errada, 38% apontaram que está na direção certa e 9% não souberam ou não responderam.

Sobre a economia brasileira nos últimos 12  meses, 49% afirmaram que piorou, 30% afirmaram que ficou do mesmo jeito, 19% afirmaram que melhorou, 2% não sabem ou não responderam.

Sobre a economia nos próximos 12 meses, 42% acham que vai melhorar, 28% acham que vai piorar, 24% acham que vai ficar do mesmo jeito e 6% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados também foram perguntados sobre outros temas:

Qual é a sua maior preocupação com o Brasil hoje?

  • Violência: 33%

  • Economia: 15%

  • Saúde: 14%

  • Corrupção: 14%

  • Problemas sociais: 7%

O que dá mais medo hoje?

  • Volta da família Bolsonaro ao poder: 45%

  • Mais um mandato de Lula: 41%

  • Tenho medo dos dois: 6%

  • Não sabe/não respondeu: 5%

  • Não tenho medo de nenhum dos dois: 3%

Grau de interesse pelas eleições?

  • Pouco interesse: 42%

  • Muito interesse: 36%

  • Nada interessado: 21%

  • Não sabe/não respondeu: 1%

Registro

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 06773/2026. O levantamento foi realizado entre a segunda-feira (10/8) e quarta-feira (12/8), com 2.004 entrevistas. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais (face a face). O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Intenção de votos

O levantamento mostrou que Lula aparece com 38% das intenções de voto no primeiro turno. Em segundo lugar, está o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 31%. Completam a lista Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada um;  Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 2% cada . O restante dos candidatos não pontuou. 

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 14/08/2026 20:11
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