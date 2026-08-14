Edinho considera natural oscilação de Lula contra Flávio no 2º turno

Edinho Silva conversou com jornalistas após participação em gravações de programas eleitorais para candiatos do PT e da base aliada - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do PT, Edinho Silva, classiifcou como "fotografia do momento" a pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (14/8), que mostrou oscilação e um possível empate técnico entre o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o postulante Flávio Bolsonaro (PL) em eventual segundo turno.

Enquanto, no início do mês, o levantamento Quaest mostrou o petista com 44% contra 39% de Flávio, a pesquisa divulgada nesta sexta e com dois pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro apontou Lula com 43% e Flávio, com 40%.

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"A pesquisa é fotografia do momento. A pesquisa, eu sempre digo que é mais importante a curva do que o número. Eu penso que as pesquisas refletem muito, nesse momento ainda, a instabilidade do eleitorado", disse Edinho, em conversa com jornalistas, após o segundo dia de gravações de programas eleitorais para candiatos do PT e base aliada.

Iniciadas ontem (13/8), as gravações realizadas nesta sexta contaram com a presença de Lula e de outros 22 candidatos a governador e ao Senado de seus respectivos estados.

Um dos que participaram das gravações foi o senador Weverton Rocha (PDT-MA), apontado pela Polícia Federal (PF) como responsável por interferir no Superior Tribunal Federal (STJ) para atrasar o julgamento contra o grupo político do governador do Maranhão, Carlos Brandão (MDB), no caso que envolveu um homicídio no estado.

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"Repreendo qualquer possibilidade que se tente fazer de envolvimento do meu nome na relação com esse caso. Eu era candidato a governador na eleição passada e nem parte do mesmo grupo (de Brandão) eu fazia. Portanto, nada tenho a ver com essa situação", afirmou o parlamentar.

Reaproximação de Lula com Alcolumbre

O presidente do PT, Edinho Silva, também comentou a reaproximação de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após os dois se encontrarem na manhã de hoje, no Palácio da Alvorada.

"Alcolumbre tem tido um diálogo com o presidente de altíssimo nível. Inclusive, eles estão dialogando agora sobre a construção de uma agenda de interesse do Brasil, que é a agenda do fim da Escala seis por um, é a agenda de aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da segurança pública", disse.

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A do presidente do PT ocorreu após Davi Alcolumbre ter anunciado que dará encaminhamento a pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, como a da PEC da Segurança e o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.