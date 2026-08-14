Edinho considera natural oscilação de Lula contra Flávio no 2º turno

O presidente do PT, Edinho Silva, classiifcou como "fotografia do momento" a pesquisa Quaest, divulgada nesta sexta-feira (14/8), que mostrou oscilação e um possível empate técnico entre o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o postulante Flávio Bolsonaro (PL) em eventual segundo turno.
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Enquanto, no início do mês, o levantamento Quaest mostrou o petista com 44% contra 39% de Flávio, a pesquisa divulgada nesta sexta e com dois pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro apontou Lula com 43% e Flávio, com 40%.
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"A pesquisa é fotografia do momento. A pesquisa, eu sempre digo que é mais importante a curva do que o número. Eu penso que as pesquisas refletem muito, nesse momento ainda, a instabilidade do eleitorado", disse Edinho, em conversa com jornalistas, após o segundo dia de gravações de programas eleitorais para candiatos do PT e base aliada.
Iniciadas ontem (13/8), as gravações realizadas nesta sexta contaram com a presença de Lula e de outros 22 candidatos a governador e ao Senado de seus respectivos estados.
Um dos que participaram das gravações foi o senador Weverton Rocha (PDT-MA), apontado pela Polícia Federal (PF) como responsável por interferir no Superior Tribunal Federal (STJ) para atrasar o julgamento contra o grupo político do governador do Maranhão, Carlos Brandão (MDB), no caso que envolveu um homicídio no estado.
"Repreendo qualquer possibilidade que se tente fazer de envolvimento do meu nome na relação com esse caso. Eu era candidato a governador na eleição passada e nem parte do mesmo grupo (de Brandão) eu fazia. Portanto, nada tenho a ver com essa situação", afirmou o parlamentar.
Reaproximação de Lula com Alcolumbre
O presidente do PT, Edinho Silva, também comentou a reaproximação de Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após os dois se encontrarem na manhã de hoje, no Palácio da Alvorada.
"Alcolumbre tem tido um diálogo com o presidente de altíssimo nível. Inclusive, eles estão dialogando agora sobre a construção de uma agenda de interesse do Brasil, que é a agenda do fim da Escala seis por um, é a agenda de aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da segurança pública", disse.
A do presidente do PT ocorreu após Davi Alcolumbre ter anunciado que dará encaminhamento a pautas consideradas prioritárias para o governo Lula, como a da PEC da Segurança e o projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.