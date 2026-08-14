Alcolumbre anuncia avanço de pautas após novo encontro com Lula

Alcolumbre sobre encontro com Lula: "Diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do governo" - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou nesta sexta-feira (14/8) o encaminhamento de três propostas consideradas prioritárias após a sequência de encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os textos estão a PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1, a PEC 18/2025, que trata da Segurança Pública, e o PL 2780/2024, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O anúncio ocorre poucas horas depois de Alcolumbre deixar o Palácio da Alvorada, às 10h01, após uma nova conversa reservada com o petista.

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Em nota, Alcolumbre afirmou que o encontro realizado na quarta-feira (12) foi importante para aproximar as prioridades do governo da agenda em discussão no Congresso. “Tive uma importante conversa institucional com o presidente Lula. Foi um diálogo maduro, franco e republicano, fundamental para compreender as prioridades do governo e tratar da agenda legislativa de interesse do nosso país”, declarou. O presidente do Senado ressaltou, porém, que a tramitação das matérias seguirá as regras da Casa.

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Segundo Alcolumbre, os três textos serão analisados pelas comissões competentes antes de qualquer decisão sobre votação. “São matérias de alta complexidade que seguirão o rito ordinário e regimental no Senado, com a análise e o aprofundamento necessários”, afirmou.

A medida representa um primeiro desdobramento concreto da retomada da interlocução entre Lula e o presidente do Senado, que voltaram a se reunir depois de um período de desgaste político. O encontro desta sexta-feira foi o terceiro entre os dois em cerca de duas semanas.

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Na nota, o senador também fez questão de destacar a autonomia do Legislativo nas discussões. “Cabe ao Executivo apresentar suas prioridades e ao Congresso Nacional analisá-las com independência e a responsabilidade de construir os melhores caminhos para o país”, disse. A retomada do diálogo ocorre após a crise provocada pela rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, episódio que havia afastado Lula e Alcolumbre.