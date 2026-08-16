Flávio abre campanha em Copacabana mirando legado de Bolsonaro; acompanhe

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dará, neste domingo (16/8) pela manhã, o primeiro passo oficial de sua campanha à Presidência da República com um ato na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A escolha do endereço está longe de ser casual. Reduto histórico da família Bolsonaro, a orla foi palco de grandes manifestações organizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e voltou a ser usada como cenário para tentar transformar o vínculo familiar em capital eleitoral.

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A largada ocorre em um momento de disputa ainda aberta. Pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (14) mostra Lula com 38% das intenções de voto no primeiro turno, ante 31% de Flávio. No segundo turno, a distância diminui: o petista aparece com 43%, enquanto o senador chega a 40%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

O retrato, porém, muda conforme o instituto. Levantamento CNT/MDA divulgado na terça-feira (11) aponta Lula com 42,4% no primeiro turno, contra 28,7% de Flávio. Em uma eventual segunda rodada entre os dois, o presidente aparece com 48%, enquanto o senador registra 39,1%.

A estratégia fica ainda mais evidente na agenda dos próximos dias. Na segunda-feira (17), Flávio pretende levar a campanha a Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade que ficou marcada pelo atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018. A programação prevê uma motociata até a região onde o então candidato foi atingido por uma facada.



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A passagem por Minas, entretanto, ganhou um componente inesperado. Um morador de Juiz de Fora foi alvo de busca e apreensão após uma publicação interpretada pelas autoridades como ameaça a Flávio. A Polícia Legislativa do Senado acompanhou o caso e a Justiça determinou medidas cautelares contra o suspeito.

“A atuação da Polícia do Senado Federal decorre de sua competência institucional para zelar pela segurança dos parlamentares e apurar infrações penais que atinjam membros e interesses da Casa”, afirmou a corporação.