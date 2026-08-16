Leandro Grass começa campanha ao Buriti: 'É hora de fazer a história'

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass, deu a largada na corrida pelo Palácio do Buriti, em São Sebastião, na tarde deste domingo (16/8). Em ato político na Praça do Caic, ele destacou que o “campeonato começa agora”, e que é hora de fazer história, tanto para torná-lo governador, quanto para ajudar a reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A partir de agora é de casa em casa, é de comércio em comércio, é de rua em rua, para eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Para eleger a maior bancada popular da história de Brasília. Para eleger Leila, Para eleger Erika Kokay, as nossas salvadoras”, ressaltou Leandro.

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Ao avaliar a situação atual da região, Grass falou sobre o contraste entre a falta de obras estruturantes por parte do poder público e o potencial da população local.

"São Sebastião é a cidade onde eu trabalhei, fui professor aqui, e é uma cidade que está abandonada. Atuei muito aqui quando eu era deputado distrital, trouxemos projetos, investimentos, mas nos últimos oito anos, se olhar para São Sebastião, não houve uma obra importante", afirmou.

O pré-candidato contou que as prioridades de sua proposta para o desenvolvimento econômico local, vão desde o perfil empreendedor até forte presença feminina na comunidade. “Vamos fortalecer a agricultura familiar, vamos fortalecer o comércio, fortalecer o pequeno empreendedor. É uma cidade de pequenos empreendedores, de pequenos comerciantes, de muitas mulheres que atuam aqui, de muitas famílias chefiadas por mulheres que cuidam sozinhas dos seus filhos. É uma cidade acolhedora”, finalizou.