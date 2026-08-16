Celina começa campanha à reeleição: 'Trazer soluções para as dores da população'

A governadora Celina Leão (PP) deu início à campanha ao Governo do Distrito Federal neste domingo (16/8), com a inauguração do comitê de campanha em Ceilândia. Durante o evento, a candidata afirmou que pretende fazer uma campanha voltada aos problemas cotidianos da população e destacou investimentos realizados pelo GDF na região. “Hoje nós iniciamos uma caminhada, e a nossa caminhada é com um olhar no cidadão, dos problemas diários da nossa cidade”, afirmou.

Celina disse que pretende conduzir uma campanha baseada na apresentação de propostas e soluções para as demandas dos moradores. “Nós queremos fazer uma campanha limpa, uma campanha de propósito, uma campanha onde a gente chegue realmente trazendo as soluções para as dores da população de Brasília”, declarou.

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A escolha de Ceilândia para o lançamento, segundo ela, foi simbólica por se tratar da maior cidade do DF e o local de nascimento da ex-primeira-dama e candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro (PL). "É o coração do Distrito Federal", disse.

A candidata defendeu que os eleitores avaliem as propostas e a experiência dos candidatos para administrar o Distrito Federal. “A população quer entender, saber realmente quais são as propostas, quem conhece a nossa cidade de verdade e quem tem preparo para isso”, declarou. Segundo ela, é necessário que os candidatos tenham conhecimento sobre as diferentes regiões e demandas do DF. “Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando sobre a nossa cidade, não conhecem com profundidade”, afirmou.

Celina também destacou a composição de sua chapa e da aliança formada para a disputa. Dez partidos integram o grupo que apoia sua candidatura. “Nós temos uma chapa muito consolidada de homens e mulheres sérios, uma chapa limpa”, afirmou.

A governadora ressaltou ainda a participação feminina na composição da chapa e disse estar satisfeita com a formação majoritariamente composta por mulheres. “Eu, particularmente, estou muito feliz de ter conseguido construir uma chapa majoritariamente de mulheres. O Gustavo é a nossa cota”, brincou, em referência ao candidato vice-governador, Gustavo Rocha.

Celina reforçou que a campanha terá como foco a população do Distrito Federal. “Partidos que acreditam realmente que vão construir um Distrito Federal a cada dia melhor, focado nas pessoas”, ressaltou.