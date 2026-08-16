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ELEIÇÕES 2026

Bia Kicis promete campanha em defesa da liberdade de expressão

Candidata ao Senado esteve presente na inauguração do comitê de campanha de Celina Leão (PP), neste domingo (16/8), e destacou a união do grupo político

Bia Kicis defende união da direita e promete campanha em defesa da liberdade de expressão - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)
Bia Kicis defende união da direita e promete campanha em defesa da liberdade de expressão - (crédito: Marcelo Ferreira CB/D.A Press)

A deputada federal e candidata ao Senado Bia Kicis (PL) participou, neste domingo (16/8), da inauguração do comitê da campanha da governadora Celina Leão (PP) ao Governo do Distrito Federal, em Ceilândia. Ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, também candidata ao Senado, Bia destacou a união do grupo político e afirmou que a expectativa para a campanha é positiva. “A nossa expectativa é a melhor possível. É foguete, é para cima”, declarou.

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A candidata afirmou que tem participado de eventos de diferentes candidatos da coligação e que a presença no lançamento da campanha de Celina tem como objetivo reforçar a unidade do grupo. “É o time do Bolsonaro para o Senado. Nós estamos aqui para mostrar para todo mundo que estamos juntos”, afirmou.

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Entre as pautas que pretende levar ao eleitorado, a candidata destacou propostas relacionadas à economia e às liberdades individuais. “A gente tem muitos projetos novos para trazer para a melhoria da população”, afirmou. Segundo Bia, as propostas serão apresentadas durante a campanha eleitoral, inclusive no horário eleitoral e em conversas com os eleitores.

A candidata colocou a defesa da liberdade de expressão como uma das principais bandeiras de sua campanha. Bia Kicis criticou o que classificou como “censura” no país e afirmou que jornalistas e fontes estariam sendo alvo de processos e medidas judiciais. “Nós vamos falar nos programas eleitorais, conversando com as pessoas, mostrar quais são os nossos projetos de libertação do povo, para prosperidade econômica, para defender a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação”, declarou.

Na avaliação da deputada, o cenário atual exige uma atuação política contra o que chamou de perseguição e censura. “Para acabar com a censura que hoje vigora no país. Hoje a imprensa já sente na pele, jornalista, fonte, sendo processados, tendo busca e apreensão. Ou seja, a censura chegou para todos”, afirmou.

Bia também defendeu a anistia de pessoas que considera presas por motivos políticos e a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Nós vamos trabalhar para libertar o nosso povo da censura e da perseguição, anistia dos presos políticos, a soltura do Jair Bolsonaro e todos os presos políticos”, disse.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 16/08/2026 14:42 / atualizado em 16/08/2026 14:42
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