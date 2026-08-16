Lula dá largada à campanha pela reeleição à Presidência no ABC; acompanhe

São Bernardo do Campo (SP) - No primeiro dia oficial de campanha nas eleições de 2026, as duas principais candidatas ao Senado pelo campo progressista em São Paulo dividiram o palco no ato inicial da corrida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, na manhã deste domingo (16/8). No Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) pediram voto uma à outra e a Lula no primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. Lula chegou por volta das 10h40.

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A primeira a discursar no palanque foi Tebet, que alterou o colégio eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo nestas eleições. Desta vez na corrida ao Senado, ela afirmou que "o lado de lá" seria responsável por tirar a soberania do país e citou a abertura de uma bandeira dos Estados Unidos em uma manifestação em defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e contra a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento de sua prisão em 2025.

"Enquanto eles falam de pátria, quem defende as cores verde e amarela somos nós, porque eles, pais, filhos e até espíritos "não santos" que ficam na Avenida Paulista com bandeira estrangeira, são traidores da pátria", disse Tebet.

A candidata ao Senado ainda ressaltou o apoio à programas sociais durante o terceiro governo Lula. "Enquanto eles falam de Deus e de Cristo, no fundo o que eles gritam é Barrabás. Enquanto eles falam de família, eles estão defendendo a família própria. Quem defende a família brasileira somos nós, com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e com programas sociais", acrescentou.

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Já a candidata pela Rede Sustentabilidade disse que os aliados de Lula e o campo progressista entram, a partir deste domingo (16/8), em "estado permanente de campanha". Além de pedir voto a si mesma e a Tebet, ela também fez um apelo para que os eleitores votem em Fernando Haddad (PT) para o governo paulista e em deputados federais e estaduais de esquerda.

"Nós estamos aqui porque nós queremos um Brasil com emprego, nós queremos um Brasil que respeite as mulheres, as crianças, que dê um futuro para os nossos jovens, não é justo que eles queiram voltar para destruir as políticas que tiraram o Brasil da linha da pobreza, do mapa da fome, não é justo que eles queiram continuar destruindo a Amazônia, o cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, os biomas brasileiros", esbravejou Marina.

Além de Marina e Tebet, uma série de outros candidatos participam do 1º ato de campanha de Lula, que escolheu São Bernardo do Campo para iniciar a corrida em 2026. A cidade é considerada o berço político do presidente, onde ele iniciou a atuação como líder sindicalista dos metalúrgicos no ABC Paulista, ainda durante a década de 1970.