Zema abre campanha à Presidência com vídeo de IA e recado a Lula

O candidato do Partido Novo à Presidência da República, Romeu Zema, iniciou neste domingo (16/8) a campanha eleitoral de 2026 com uma provocação direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador de Minas Gerais utiliza inteligência artificial para criar uma cena em que um personagem com características associadas ao presidente recebe uma mensagem do candidato. A publicação ocorre no mesmo dia em que começa oficialmente o período de propaganda eleitoral, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na peça, Zema aparece sentado em uma cadeira enquanto prepara um avião de papel. Depois de lançado, o objeto atravessa diferentes pontos do país, passando por Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, até chegar a Brasília. Na capital federal, o avião entra em uma sala onde está um personagem de barba e chapéu.

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Veja o vídeo no Instagram:

A representação faz referência a Lula, embora o presidente não apareça diretamente no vídeo. Ao abrir o avião, o personagem encontra o nome de Zema, o de seu candidato a vice, Eduardo Girão, do Novo, e o número utilizado pela chapa na eleição.

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A reação do personagem conduz à parte final da mensagem. Depois de ler o conteúdo, ele demonstra irritação e amassa o papel. Na sequência, surge na tela a frase "Lugar de intocável é na cadeia. Tô chegando… Zema". O material foi produzido com inteligência artificial e está identificado na própria publicação como conteúdo criado com a tecnologia.

A escolha do vídeo marca o início da estratégia de comunicação de Zema para a disputa presidencial e estabelece Lula como um dos principais adversários de seu discurso eleitoral.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer