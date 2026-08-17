Dino cobra explicações de partidos sobre controle de emendas

Depois de receber todas as manifestações, Dino deverá avaliar se os esclarecimentos são suficientes ou se será necessário adotar novas medidas - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Os partidos com representação no Congresso Nacional têm até esta quarta-feira (19/8) para responder aos questionamentos do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a eventual participação das direções partidárias na definição, distribuição, gestão ou operacionalização de emendas parlamentares. Até domingo (16), pelo menos 16 das 21 legendas intimadas haviam encaminhado informações à Corte.

Nas manifestações apresentadas ao Supremo, prevalece o argumento de que presidentes nacionais de partidos não possuem cotas ou reservas de emendas e não têm competência formal para determinar o destino dos recursos. As legendas sustentam que a indicação das verbas é atribuição dos deputados e senadores, conforme as regras que disciplinam as emendas parlamentares.

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O prazo foi estabelecido por Dino em despacho de 15 de julho. O ministro concedeu 10 dias úteis para que os partidos prestassem os esclarecimentos, mas a suspensão dos prazos processuais durante julho fez com que a contagem fosse iniciada apenas em agosto. Entre os pontos questionados estão a existência de cotas ou mecanismos de alocação, quem autoriza a utilização dos recursos e qual seria a fundamentação jurídica para eventual participação das direções partidárias.

A iniciativa de Dino ocorreu após o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmar, em entrevista concedida em 14 de julho, que dirigentes partidários também participam da indicação de emendas. A declaração levou o ministro a buscar informações junto às demais legendas para verificar se existe, na prática, algum tipo de ingerência das cúpulas partidárias sobre recursos cuja indicação, em princípio, cabe aos parlamentares.

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Entre as respostas já apresentadas, o PRD, Novo, Republicanos e União Brasil negaram a existência de mecanismos formais que permitam aos presidentes das siglas definir o destino das emendas. O União Brasil, porém, reconheceu que há interlocução entre a direção nacional e as bancadas para tratar de orientações políticas gerais. O Progressistas afirmou que Ciro Nogueira, além de presidente da legenda, pode apresentar emendas na condição de senador, mas não possui cotas por ocupar a presidência partidária.

O PCdoB também informou que a direção nacional não interfere na escolha dos beneficiários das emendas, embora acompanhe politicamente a atuação das bancadas.

Depois de receber todas as manifestações, Dino deverá avaliar se os esclarecimentos são suficientes ou se será necessário adotar novas medidas para ampliar a transparência e a rastreabilidade da execução das emendas parlamentares.