Projeto leva exames de DNA à escola para alunos sem nome do pai em certidão

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, nesta quinta e sexta-feira (20 e 21/8), a 18ª edição do projeto Defensoria nas Escolas, com foco no reconhecimento de paternidade para 884 alunos identificados sem o nome do pai no registro de nascimento. A iniciativa ocorrerá no Centro de Educação Infantil 2 (CEI 2) de Taguatinga Norte, das 9h às 16h, oferecendo exames gratuitos de DNA, orientação jurídica e serviços de cidadania para a comunidade escolar.

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Além da regularização da filiação, o evento conta com a parceria da Polícia Civil do DF (PCDF) para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Desde a sua criação, o projeto já prestou mais de 13,6 mil atendimentos e identificou cerca de 10,7 mil crianças e adolescentes sem a paternidade registrada em todo o DF, permitindo o encaminhamento para a regularização dos documentos.

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De acordo com o coordenador do Núcleo de Assistência Jurídica Itinerante da DPDF, defensor público Mateus Monteiro, a presença da instituição nas unidades de ensino fortalece a garantia de direitos sociais. “A escola é um espaço fundamental não apenas para a educação, mas também para a garantia de direitos. Quando a Defensoria chega até esse ambiente, conseguimos estar mais perto das famílias e oferecer soluções para demandas que impactam diretamente a vida das crianças”, ressalta.