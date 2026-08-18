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Renan Santos defende redução da maioridade penal e mudanças na CLT

Candidato do Missão propõe endurecimento das regras para crimes violentos e mudanças na legislação trabalhista durante encontro com presidenciáveis

Renan Santos defendeu redução da maioridade penal - (crédito: Material cedido ao Correio)
Renan Santos defendeu redução da maioridade penal - (crédito: Material cedido ao Correio)

Renan Santos, candidato à Presidência da República pelo partido Missão, participou do encontro com presidenciáveis promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços nesta terça-feira (18/8). Durante coletiva de imprensa, Renan destacou seus projetos para a segurança pública e para a economia.

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“Precisamos reduzir a maioridade penal. Todos os crimes violentos terão redução da maioridade penal e para crimes hediondos não tem maioridade penal. Se um garoto de 12 anos estuprou e matou alguém, ele será julgado”, afirmou o candidato. De acordo com o representante do Missão, o crime organizado tem cooptado menores de idade para trabalhar para facções.

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Ao defender o slogan de campanha “Prendeu matou”, Renan Santos defendeu a promoção de militares que matarem alvos de operações policiais. “Qual a solução para uma facão criminosa que faz ocupação territorial e obriga as pessoas a contratarem seus serviços inflacionados? A única solução é prender ou matar, não existe outro caminho”, diz.

Durante o discurso no evento, Renan Santos ainda defendeu mudanças na legislação trabalhista, como a criação de um regime de trabalho baseado na hora trabalhada.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 18/08/2026 14:45
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