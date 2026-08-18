Lula vai a BH e Rio após começar campanha por estado do Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar, na sexta-feira (21/8), em Belo Horizonte, de um ato de campanha para o candidato do PT ao governo de Minas Gerais, Patrus Ananias.
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A ida a Minas, terceiro maior colégio eleitoral do país. vai ocorrer um dia após o presidente iniciar viagens de campanha eleitoral por Natal, na quinta-feira (20/8), onde vai participar de ato em apoio à candidatura de Cadu de Lula (PT) ao governo do Rio Grande do Norte.
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A escolha pelo Rio Grande do Norte se deu após o presidente do PT e coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, estabelecer estsdos do Nordeate como prioridade para o chefe do Planalto.
Após ir a Natal e a Belo Horizonte, Lula vai finalizar a semana no Rio de Janeiro, em ato de apoio ao candidato Eduardo Paes (PSD).
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