Reunião sobre uso da IA durante eleição foi "produtiva", diz TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) classificou como “produtivo” o encontro entre o ministro Kassio Nunes Marques, presidente da Corte, e os demais ministros sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral. A reunião ocorreu de portas fechadas, e o conteúdo discutido não foi divulgado.
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Segundo nota, a reunião teve como objetivo ouvir as impressões e perspectivas sobre os desafios jurídicos relacionados ao emprego dessas tecnologias durante o processo eleitoral.
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“O encontro foi considerado bastante produtivo e permitirá que as questões concretas sejam oportunamente julgadas no plenário”, afirma a nota enviada pela Corte.
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O uso da tecnologia não é vedado no pleito, mas deve ocorrer de acordo com as normas aprovadas pela Justiça Eleitoral, que proíbem, por exemplo, o chamado deepfake, quando a imagem de algum candidato é manipulada para simular declarações que nunca foram realizadas.
Veja nota completa
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, reuniu-se hoje com os demais ministros da Corte para tratar do uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral.
A reunião teve como objetivo ouvir as impressões e as perspectivas dos ministros sobre os desafios jurídicos relacionados ao emprego dessas tecnologias durante o processo eleitoral.
O encontro foi considerado bastante produtivo e permitirá que as questões concretas sejam oportunamente julgadas no plenário.
Entenda
A reunião também ocorreu antes do julgamento de uma ação que questiona um vídeo produzido com recursos de IA e exibido durante a convenção nacional do PL, em 25 de julho, que oficializou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República.
A ação, apresentada pelo PT, é relatada pelo próprio presidente do TSE, que, antes de levar o caso ao plenário, busca construir um entendimento entre os integrantes da Corte.
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