Lula defende mais investimentos em defesa para garantir soberania nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quarta-feira (19/8), mais investimentos na área da defesa para garantir que a ideia de "soberania" não fique apenas em "discurso".

"A gente não tem soberania nacional porque a gente faz discurso, sabe. O discurso é só palavra que o adversário, às vezes, nem escuta. A gente tem que estar preparado para eles saberem que a gente vai ter força para poder dizer não, que a gente vai ter força para poder dizer 'vamos competir'", destacou o presidente, em discurso realizado no Centro Industrial Nuclear da Marinha, na cidade de Iperó, em São Paulo.

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À ocasião, o líder petista e ministros anunciaram cerca R$ 189 milhões em investimentos que englobam a construção de um submarino com propulsão nuclear, desenvolvido pela Marinha.

"Eu volto a Brasília e vou dizer para vocês: nós vamos arrumar os recursos para que a gente termine de uma vez por todas esse submarino", garantiu.

Soberania militar

As sinalizações de Lula para investimentos militares em prol de uma soberania nacional ocorrem após o ministro da Defesa, José Múcio, afirmar no início do mês que o Brasil não teria condições de resistir a uma eventual invasão dos Estados Unidos.

Segundo ele, o Brasil não teria aparato militar necessário para enfrentar uma potência como os EUA, nem teria recursos para reparar os danos provocados por um eventual conflito.

"Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-los, nem tem dinheiro para consertar o portão", declarou Múcio.