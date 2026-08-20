Candidata do PL que critica Bolsa Família recebe benefício social

Conhecida por criticar programas de assistência social como “Bolsa Família”, “Auxílio creche” e “Gás do Povo”, a candidata a deputada federal Sophia Barclay (PL-SP) foi alvo de julgamentos nas redes sociais após a divulgação de que ela recebe benefício de dois programas. Os dados de beneficiários são públicos, disponibilizados nos canais oficiais do governo.

De acordo com o Portal da Transparência, a candidata é beneficiária do Bolsa Família desde 2018 e do Gás do Povo desde março, com vigência de três meses. Só em 2025, Sophia recebeu mais de R$ 6 mil do Bolsa Família.

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Sophia Barclay se intitula “Trans de Direita” e utiliza as redes sociais para produzir conteúdo político desde 2025, quando reprcutiu publicando vídeos com discursos alinhados à direita e ao bolsonarismo. “Acham mesmo que alguém que roubou tanto o país quer que você tenha ensino digno, acesso à riqueza? Vá por mim: tem gente que merece mesmo viver apenas de Bolsa Família e se contentar com pouco”, escreveu Sophia, em publicação no X, ao se referir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A candidata se pronunciou após os questionamentos dos internautas. Segundo Sophia, ela não fez críticas a quem recebe o Bolsa Família, mas sim para quem “se acomoda” com o benefício. “Eu já recebi Bolsa Família, Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro, de R$ 600, mas não me contentei com isso, não. Eu fui buscar melhorar de vida para não ficar dependendo do Bolsa Família. Diferente dos porcos dos petistas que vivem como se o Bolsa Família fosse uma aposentadoria”, afirma.