Flávio Bolsonaro abre 13 pontos sobre Lula no Paraná

Senador Flávio Bolsonaro e presidente Lula são os principais nomes em pesquisa eleitoral sobre as intenções de voto no Paraná - (crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press e Miguel Schincariol/AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44% das intenções de voto para presidente entre os eleitores do Paraná, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 31%. Os dados são de uma pesquisa Real Time Big Data divulgada na terça-feira (18/8).

No mesmo cenário, Renan Santos (Missão) aparece com 7% das intenções de voto. Ronaldo Caiado (PSD) soma 4%, e Romeu Zema (Novo), 2%.

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Em uma eventual disputa de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador alcança 52% dos votos. O atual presidente, por sua vez, registra 35% das intenções de voto no estado.

Pesquisa espontânea

Na modalidade espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 24% e Lula, 22%. Renan Santos aparece com 3%.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são citados por 1% cada, mesmo percentual de Caiado. Outros nomes somam 2%, enquanto 35% não souberam ou não responderam. Brancos e nulos totalizam 11%.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos em uma pergunta que permitia mais de uma resposta. Lula é rejeitado por 56% dos entrevistados e Flávio Bolsonaro, por 38%.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o de número BR-09275/2026.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.