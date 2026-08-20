Boulos questiona fala de Flávio sobre prestação de contas de 'Dark Horse'

Guilherme Boulos chamou Flávio Bolsonaro de "cínico", ao questionar esclarecimentos de candidato do PL em relação ao financiamento do filme Dark Horse - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, questionou nesta quinta-feira (20/8) as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, sobre os esclarecimentos da prestação de contas relacionados à produção do filme Dark Horse, que abordará trechos da história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Flávio, a prestação de contas da produção do filme já foi apresentada, com base em uma perícia contratada pela produtora do documentário, Karina Gama, e anexada ao inquérito conduzido pela Polícia Civil de São Paulo. “Da nossa parte, está tudo página virada”, disse o candidato do PL.



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A declaração foi contestada por Boulos, que chamou Flávio de “cínico”. “Flávio Bolsonaro disse hoje que o caso Dark Horse é ‘página virada’. É um cínico sem vergonha na cara. Será virada quando ele explicar onde estão os R$ 61 milhões que recebeu do Vorcaro. Onde estão, @FlavioBolsonaro?”, escreveu Boulos em seu perfil no X.

Flávio Bolsonaro disse hoje que o caso Dark Horse é “página virada”. É um cínico sem vergonha na cara. Será virada quando ele explicar onde estão os R$61 milhões que recebeu do Vorcaro. Onde estão, @FlavioBolsonaro? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 20, 2026

A movimentação citada por ele apontou despesas de aproximadamente R$ 75 milhões com o longa-metragem. No entanto, os gastos ainda não foram detalhados por meio da apresentação de recibos e notas fiscais.



Envolvimento com Banco Master

Questionamentos sobre o financiamento do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro vieram à tona no primeiro semestre deste ano, após o vazamento de uma conversa entre Flávio e o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na ocasião, o atual candidato do PL pediu R$ 61 milhões para financiar o longa-metragem.

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Meses após o diálogo, Vorcaro foi preso sob suspeita de fraude no sistema financeiro. O detalhamento da movimentação dos recursos solicitados por Flávio tem sido uma das bandeiras da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Guilherme Boulos, que se manifestou contra as declarações de Flávio, é um dos coordenadores da campanha de Lula. Além dele, a corrida eleitoral do presidente é comandada pelo PT.

O secretário de Comunicação do partido, Éden Valadares, também criticou as declarações de Flávio no X. “Ou o senador Flávio Bolsonaro sofre de uma doença que o faz ser mentiroso compulsivo, ou ele desdenha da inteligência da sociedade brasileira”, diz um trecho da publicação.

Filho de “mito” é Mitômano?



Ou o senador Flávio Bolsonaro sofre de uma doença que o faz ser mentiroso compulsivo, ou ele desdenha da inteligência da sociedade brasileira.



Essa estória de que já prestou contas do dinheiro que pegou dos milhões de reais que pegou do Banco Master… https://t.co/hrBklgJeLv — Éden Valadares (@edenvaladares) August 20, 2026

Críticas a Lula e ao PT Bahia

Ao sustentar que os recursos destinados à produção do filme Dark Horse já foram esclarecidos, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula e o PT deveriam explicar seus vínculos com Daniel Vorcaro e o ex-sócio dele, Augusto Lima, envolvidos na privatização de um mercado público na Bahia.

O candidato do PL também disse que Lula deveria explicar as reuniões realizadas no ano passado com o banqueiro Daniel Vorcaro.