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ELEIÇÕES 2026

Boulos questiona fala de Flávio sobre prestação de contas de 'Dark Horse'

Ministro chama candidato do PL de "cínico" e cobra explicações sobre os R$ 61 milhões solicitados a Daniel Vorcaro

Guilherme Boulos chamou Flávio Bolsonaro de
Guilherme Boulos chamou Flávio Bolsonaro de "cínico", ao questionar esclarecimentos de candidato do PL em relação ao financiamento do filme Dark Horse - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, questionou nesta quinta-feira (20/8) as declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, sobre os esclarecimentos da prestação de contas relacionados à produção do filme Dark Horse, que abordará trechos da história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Segundo Flávio, a prestação de contas da produção do filme já foi apresentada, com base em uma perícia contratada pela produtora do documentário, Karina Gama, e anexada ao inquérito conduzido pela Polícia Civil de São Paulo. “Da nossa parte, está tudo página virada”, disse o candidato do PL.

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A declaração foi contestada por Boulos, que chamou Flávio de “cínico”. “Flávio Bolsonaro disse hoje que o caso Dark Horse é ‘página virada’. É um cínico sem vergonha na cara. Será virada quando ele explicar onde estão os R$ 61 milhões que recebeu do Vorcaro. Onde estão, @FlavioBolsonaro?”, escreveu Boulos em seu perfil no X.

A movimentação citada por ele apontou despesas de aproximadamente R$ 75 milhões com o longa-metragem. No entanto, os gastos ainda não foram detalhados por meio da apresentação de recibos e notas fiscais.

Envolvimento com Banco Master

Questionamentos sobre o financiamento do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro vieram à tona no primeiro semestre deste ano, após o vazamento de uma conversa entre Flávio e o então dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na ocasião, o atual candidato do PL pediu R$ 61 milhões para financiar o longa-metragem.

Meses após o diálogo, Vorcaro foi preso sob suspeita de fraude no sistema financeiro. O detalhamento da movimentação dos recursos solicitados por Flávio tem sido uma das bandeiras da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Guilherme Boulos, que se manifestou contra as declarações de Flávio, é um dos coordenadores da campanha de Lula. Além dele, a corrida eleitoral do presidente é comandada pelo PT.

O secretário de Comunicação do partido, Éden Valadares, também criticou as declarações de Flávio no X. “Ou o senador Flávio Bolsonaro sofre de uma doença que o faz ser mentiroso compulsivo, ou ele desdenha da inteligência da sociedade brasileira”, diz um trecho da publicação.

Críticas a Lula e ao PT Bahia

Ao sustentar que os recursos destinados à produção do filme Dark Horse já foram esclarecidos, Flávio Bolsonaro afirmou que Lula e o PT deveriam explicar seus vínculos com Daniel Vorcaro e o ex-sócio dele, Augusto Lima, envolvidos na privatização de um mercado público na Bahia.

O candidato do PL também disse que Lula deveria explicar as reuniões realizadas no ano passado com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 20/08/2026 16:09
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