Motta diz esperar de Alcolumbre votação de Redata no Senado

O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republcianos-PB), projetou nesta quinta-feira (20/8) que o chefe do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), coloque em votação o Regime Especial de Tributação para Data Centers (Redata).

De autoria do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Redata foi aprovado neste ano, na Câmara, e aguarda análise dos senadores. "Aprovamos o Redata, e esperamos que o Senado Federal possa confirmar essa aprovação, já que o Brasil tem uma grande potencialidade”, afirmou Motta, em discurso realizado no Rio Grande do Norte, onde participou, ao lado de Lula, do anúncio de investimentos na área de processamento de dados e supercomputação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula inaugura supercomputador de IA ao lado de Motta em Natal

A presença de Hugo Motta na comitiva também ganhou peso político. O presidente da Câmara acompanhou Lula na viagem uma semana após o presidente retomar o diálogo com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado e do Congresso Nacional.

A aproximação ocorre em meio aos esforços do governo para fortalecer a articulação com o Legislativo. Uma possível aprovação do Redata no Senado é uma das matérias consideradas prioritárias para o governo.

Há também expectativa de o Senado votar, ainda antes das eleições de outubro, pautas como o fim da escala de trabalho 6x1 e o Marco Legal de Minerais Críticos.

Leia também: Lula leva Motta ao RN e reforça articulação com o Congresso por pautas prioritárias

O governo também projeta que o Congresso (Câmara e Senado) aprovem a Medida Provisória (MP) que suspende a chamada ‘Taxa das Blusinhas’, nome dado ao imposto de 20% sobre produtos importados até US$ 50. Emitida pelo governo Lula em maio, a MP que retira a taxa das blusinhas tem até o dia 8 de setembro para ser votada pelo parlamento.