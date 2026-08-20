Aneel garante energia nas eleições apesar do alerta de super El Niño

Diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa discute medidas para garantir o suprimento de energia diante do El Niño - (crédito: Aneel)

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou que não vê risco ao suprimento de energia durante as eleições. Ele, contudo, alertou para a necessidade de medidas de prevenção diante do chamado super El Niño.

A previsão do setor indica que será o maior El Niño da história, com 95% de probabilidade de impacto forte entre outubro e dezembro. Com isso, as distribuidoras de energia elétrica estão reforçando os planos de contingência para lidar com eventos climáticos extremos.

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O cenário esperado prevê menor disponibilidade de energia produzida na região Norte do país. Ao mesmo tempo, a carga do sistema elétrico deve aumentar por causa da elevação das temperaturas e do consequente crescimento do consumo.

"Estamos fazendo o possível, sob o ponto de vista de prevenção, preparação e comunicação a todas as instituições possíveis", declarou Feitosa durante o evento "Super El Niño e a Resiliência do Setor Elétrico Brasileiro".

Medidas para garantir o abastecimento

A Aneel já comunicou ao Tribunal Superior do Eleitoral (TSE) que o setor está em cenário de contingenciamento. Para mitigar os riscos, uma das ações envolve os sistemas isolados do Norte, que não estão conectados ao sistema elétrico nacional.

Os geradores de energia dessa região receberão antecipadamente os recursos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) para estocar combustível. A medida visa contornar uma possível dificuldade de navegação na área. Os valores são referentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Há aproximadamente um ano, a agência também apresentou o sistema "Radar", que acompanha em tempo real as interrupções no fornecimento de energia em 5.542 municípios, incluindo um histórico de ocorrências.

Outra iniciativa partiu do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em julho, ele liberou a antecipação de cinco contratos de leilões de reserva de capacidade. A decisão garantirá 1,8 gigawatt (GW) adicionais ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de 1º de setembro.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.