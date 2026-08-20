Lula inaugura supercomputador de IA ao lado de Motta em Natal

A viagem a Macaíba e, posteriormente, a Natal reúne compromissos oficiais do chefe do Executivo e articulações políticas voltadas às eleições - (crédito: Reprodução/Youtube Lula Oficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (20/8), ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A visita às cidades de Macaíba e Natal reúne compromissos oficiais do chefe do Executivo e articulações políticas para as eleições estaduais de 2026.

Leia também: Lula leva Motta ao RN e reforça articulação com o Congresso por pautas prioritárias

No âmbito institucional, Lula visitou o Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, onde anunciou a aquisição de um novo supercomputador voltado à inteligência artificial (IA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A agenda no Rio Grande do Norte também teve caráter político, com foco nas eleições estaduais e na articulação do governo federal com o Congresso. Em Natal, Lula participou, na Arena das Dunas, da convenção do PT no estado, ao lado de Cadu de Lula, candidato da legenda ao governo potiguar.

A presença de Hugo Motta na comitiva também ganhou peso político. O presidente da Câmara acompanhou Lula na viagem uma semana após o presidente retomar o diálogo com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado e do Congresso Nacional. A aproximação ocorre em meio aos esforços do governo para fortalecer a articulação com o Legislativo.

Leia também: Mendonça determina remoção de vídeo de IA que liga Flávio a Daniel Vorcaro

Nas duas Casas, o governo corre contra o tempo para aprovar definitivamente a Medida Provisória (MP) que extingue a chamada “taxa das blusinhas”, cobrança de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50.

Editada pelo governo Lula em maio, a MP tem até 8 de setembro para ser votada pelo Congresso. Caso não seja aprovada dentro do prazo ou sequer seja colocada em votação, a medida perderá a validade, e a cobrança de 20% sobre as compras internacionais de até US$ 50 voltará a valer.