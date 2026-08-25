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FORÇAS ARMADAS

Lula reforça investimentos em Defesa ao lado de Múcio

Presidente participou de cerimônia em celebração ao Dia do Soldado. Evento também contou com a presença do ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, o atual senador Hamilton Mourão

Declarações pró-Defesa ocorrem em meio ao tarifaço de até 37,5% dos EUA sobre produtos brasileiros e à descoberta de novos poços de petróleo pela Petrobras na Margem Equatorial - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Declarações pró-Defesa ocorrem em meio ao tarifaço de até 37,5% dos EUA sobre produtos brasileiros e à descoberta de novos poços de petróleo pela Petrobras na Margem Equatorial - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, nesta terça-feira (25/8), investimentos na área de Defesa com o objetivo de proteger as riquezas brasileiras, como minérios e petróleo.

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Definida por ele como uma questão intrínseca à “soberania nacional”, a defesa de mais investimentos para as Forças Armadas foi feita após sua participação na cerimônia que celebra o Dia do Soldado. Na ocasião, estavam ao lado do presidente o ministro da Defesa, José Múcio, e o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

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“Nós temos que priorizar, preparar esse país não para a guerra, mas para a paz, preparar esse país para defender o nosso território, as nossas riquezas e o nosso povo”, afirmou Lula, ao justificar os investimentos em Defesa.

Declarações em defesa do setor têm sido feitas pelo presidente em meio ao tarifaço de até 37,5% imposto pelos Estados Unidos sobre uma lista de produtos brasileiros importados e à medida que a Petrobras revela novos poços de petróleo na região da Margem Equatorial.

Investimentos em Defesa também foram um dos temas tratados por Lula em telefonema feito ontem ao presidente da Turquia, Recep Erdogan. Segundo o governo, o presidente disse ao líder turco que empresas brasileiras têm interesse em fomentar parcerias com iniciativas turcas no setor.

Os dois ainda acordaram o envio de uma delegação brasileira à Turquia, chefiada pelos ministros da Defesa, José Múcio, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.

Mulheres nas Forças Armadas

O presidente também comentou o fato de o Dia do Soldado deste ano representar o avanço da participação feminina na carreira militar. “Eu vi a primeira general do Exército”, disse Lula, ao lembrar da general Cláudia Lima Gusmão Cacho, primeira mulher a alcançar o posto de general na história do Exército Brasileiro, em 1º de abril deste ano.

“Parece pouca coisa, mas, para um país com uma cultura machista, para uma Força Armada com uma cultura machista, isso é mais do que uma evolução, é uma revolução comportamental”, refletiu.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 25/08/2026 13:20
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