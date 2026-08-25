Zema diz que STF se transformou em "balcão de negócios"

Romeu Zema acredita que Judiciário tem sido usado para fazer política e não para apurar fatos - (crédito: Andressa Anholete/Ag. Senado)

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta terça-feira (25/8), que o Supremo Tribunal Federal (STF) se transformou em um “balcão de negócios” para alguns ministros. A fala ocorreu durante sabatina promovida pelos jornais O Globo, Valor Econômico e CBN.

“O Supremo se transformou, para alguns ministros, em balcão de negócios. Não vou citar nomes, mas vou citar milagres: um contrato para o cônjuge de R$ 129 milhões; uma transação do (Resort) Tayayá de R$ 35 milhões; fazer congressos e conseguir patrocínio de bilhões do banqueiro bandido”, afirmou.

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Segundo ele, os últimos acontecimentos que ligaram ministros da Corte ao escândalo do Banco Master evidenciam que o Judiciário tem sido usado para fazer política, e não para apurar fatos. Ele também citou as investigações envolvendo o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Lulinha. “Será que está sendo conduzida de maneira adequada?”, questionou.

Zema também foi questionado pelos jornalistas sobre a investigação no STF que apura uma ligação entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o financiamento do filme “Dark Horse”, que conta a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Precisa dar explicações a respeito”, disse, em relação ao seu adversário na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL).

Emendas parlamentares

O candidato criticou o alto montante de emendas parlamentares concentrado nas mãos do Congresso Nacional. Ele atribui o cenário a um Executivo enfraquecido e envolvido em escândalos, que dificultam que o presidente possa negociar sem a pressão dos parlamentares e do Judiciário. “Precisa de uma mudança”, defendeu.

Ao defender reformas políticas, Zema apontou para mudanças nos mecanismos de governança do próprio Congresso Nacional. “Um presidente barra algo que 60% dos senadores assinaram. Será que o presidente está representando adequadamente os interesses do povo e dos parlamentares?”, indagou.

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O candidato também defendeu a unificação das eleições a cada quatro ou cinco anos, para evitar que o país “pare” a cada dois anos, além do aumento da punição contra corrupção.

Acredita em virada nos votos

Zema aposta em uma melhora nas pesquisas à medida que o pleito de outubro se aproxima. Ele relembrou a virada que conquistou em 2018, quando foi eleito, e considera que há uma desconexão do brasileiro com o tema eleitoral e que “ele vai abrir esse cardápio na última hora, na última semana, para ver quem são os candidatos”.

Durante a sabatina, o candidato também minimizou a falta de apoio de membros do próprio partido e relembrou que conta com o apoio de quadros de outras legendas. “Essa questão acontece com outros partidos”, afirmou. Além disso, relembrou que, como governador de Minas Gerais, teve menos gastos com propaganda do que, por exemplo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o que, segundo ele, se reflete nas pesquisas.