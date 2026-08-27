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Em meio a crise entre Mendonça e PF, Messias se reúne com Fachin no STF

Advogado-geral da União é pressionado por investigadores para ingressar com ações judiciais contra ações de Mendonça no inquérito do INSS

Jorge Messias, advogado-geral da União, foi ao STF nesta quinta-feira (27/8) para se reunir com o presidente da Corte - (crédito: Evaristo Sa / AFP)
Jorge Messias, advogado-geral da União, foi ao STF nesta quinta-feira (27/8) para se reunir com o presidente da Corte - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), na sede da Corte, nesta quinta-feira (27/8). O encontro ocorreu a portas fechadas, e o assunto da conversa não foi divulgado. No entanto, o diálogo ocorreu em meio a um impasse entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, relator das investigações sobre fraudes no INSS.

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A Polícia Federal quer que Messias questione judicialmente decisões tomadas pelo ministro Mendonça no âmbito do processo. Porém, o AGU estaria inclinado a tentar uma solução extrajudicial, ou seja, sem o ingresso de uma ação na Corte. A reunião ocorreu no intervalo da sessão, que está julgando trechos do Marco Civil da Internet para avaliar se é necessária ordem judicial para acesso a dados de navegação dos usuários, como a localização e o IP da máquina usada pelo internauta.

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O processo do INSS envolve Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a empresária Roberta Luchsinger. André Mendonça tomou medidas que incomodaram os investigadores e são vistas como um avanço sobre o papel das equipes da corporação.

Uma das medidas é a determinação para que qualquer mudança na equipe que apura o caso na PF seja informada ao ministro. Além disso, ele determinou o envio do material bruto encontrado na quebra de sigilos dos investigados para o Supremo.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 27/08/2026 17:19
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