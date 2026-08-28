Em depoimento à PF, Daniel Vorcaro diz ter interesse em fazer delação

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, prestou depoimento à Polícia Federal, nesta sexta-feira (28/8), por videoconferência. A oitiva ocorreu após ter sido adiada por problemas de conexão com a internet. Vorcaro está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, local conhecido como "Papudinha". Durante o procedimento desta sexta, o executivo propôs um acordo de delação premiada, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem.



A oitiva de Vorcaro ocorreu no âmbito do inquérito que investiga a atuação dos ex-servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Segundo a investigação, ambos mantinham uma relação próxima com Vorcaro enquanto o Banco Master enfrentava uma crise de liquidez e era fiscalizado pela autoridade monetária.

No depoimento, ele negou que os ex-servidores tenham se envolvido em irregularidades. "Na ocasião, Daniel respondeu de forma clara e consistente a todos os questionamentos que lhe foram formulados, não deixando qualquer indagação sem esclarecimento. Restou demonstrado, em especial, que não houve qualquer ato de corrupção envolvendo os servidores mencionados na investigação em curso", destacou a defesa do banqueiro, em nota.



Ainda de acordo com a equipe de advogados, liderada pelo defensor Daniel Bialski, Vorcaro manifestou durante o procedimento sua intenção de colaborar com as autoridades. "Daniel externou, ainda, sua plena disposição de prestar esclarecimentos mais amplos e aprofundados sobre os fatos, desde que lhe seja efetivamente assegurada a possibilidade de colaborar", completa o texto da defesa.

