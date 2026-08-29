Na TV, Lula destaca feitos do governo e Flávio Bolsonaro acena para mulheres

Candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são os mais bem colocados nas pesquisas de opinião - (crédito: Ricardo Stuckert/PR - Minervino Júnior/CB/D.A.Press - Montagem: Gemini)

Neste sábado (29/8), as campanhas dos candidatos à Presidência tiveram as primeiras exibições de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Porém, apenas quatro candidatos têm espaço nessa programação: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

A campanha de Lula inicia seu conteúdo relembrando casos em que Flávio Bolsonaro esteve envolvido com cargos fantasmas, lavagem de dinheiro, rachadinha, matadores de aluguel e o escândalo do Banco Master. “Não dá para confiar nesse sujeito, Flávio é o pior dos Bolsonaros”, diz.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por outro lado, a campanha de Flávio cita o presidente Lula de forma breve, indicando que o petista estaria “mentindo” sobre as mudanças concretizadas na sua terceira gestão. Flávio ainda critica o atual domínio das facções sobre o território brasileiro e o endividamento das famílias.

Grande parte da exibição de Flávio é voltada ao eleitorado feminino, que hoje equivale a mais da metade dos votantes no Brasil (52,8%). Ele cita a importância das mulheres da sua família na formação da sua identidade. “Todo mundo conhece meu pai, mas minha filhas, esposa e mãe me fizeram ser assim do jeito que sou”, diz.

O bolsonarista destacou a capacidade de liderança feminina e defendeu um país igualitário. Ele afirmou que as mulheres são fortes, “mas de um jeito cuidadoso, são firmes mas não querem ser donas da verdade”. O restante da campanha destaca a atuação do senador na política e no combate ao crime organizado.

“Aprendi com minha mãe como as mulheres lideram de uma forma diferente, em muitas coisas melhor que os homens”, afirmou. “O papel gigante das mulheres não pode ser ignorado”, pontuou.

A campanha de Lula optou por exibir um vídeo da primeira-dama Janja Lula da Silva, em uma tentativa de se comunicar com o eleitorado feminino. Ela afirma que Lula sempre esteve ao lado das mulheres, transformando os sonhos de meninas em realidade. “Com Lula presidente vamos seguir na construção de um país com mais oportunidade”, promete.

No restante da propaganda, Lula relembra sua trajetória na política e exibe imagens de 1979, quando liderou históricas greves dos metalúrgicos do ABC paulista contra a ditadura militar. “Vão atentar pela sua soberania, gente rica torcendo para você não aguentar, mas você nunca vai abrir mão da sua dignidade”, diz Lula ao conversar com o seu eu do passado.

Lula aposta na narrativa de que, com os seus três mandatos, reconstruiu o Brasil, mas que “muita coisa ainda precisa ser feita”. Ele relembrou as conquistas na área econômica, como o controle da inflação, os recordes na geração de emprego e o restabelecimento de programas sociais. “O Brasil está pronto para muito mais. (...) Chego nesta eleição mais forte e preparado que nunca”, diz.

O petistas ainda destacou outras conquistas do seu governo a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais, as operações contra a lavagem de dinheiro de facções criminosas, o enfrentamento das plataformas em defesa das crianças, descontos na CNH, a luta pelo fim da escala de trabalho 6x1 e o combate a violência contra a mulher.

Demais candidatos

O candidato Augusto Cury abre a propaganda eleitoral sentado em uma cadeira e falando diretamente com o telespectador. Ao fundo, são exibidas imagens de protestos pelo país contra o escândalo do Mensalão, do Banco Master e de pedaladas fiscais. “É isso que vocês querem? Mais 4 anos disso?”, questiona o escritor. Por fim, ele sugere “ou a gente para de gritar? Senta, se escuta e cura esse país? Não tem cura sem escuta”.

A campanha de Caiado relembra sua trajetória iniciada na medicina e depois na política, como o “primeiro a enfrentar a esquerda”. O candidato destaca seus 40 anos de vida pública “sem mancha e sem escândalo”, e o enfoque dado ao combate às facções criminosas, melhorias na saúde e na educação no estado de Goiás. “A omissão, conivência ou incompetência dos que governam esse país há 20 anos trouxeram o Brasil para essa situação em que o crime domina”, disse.