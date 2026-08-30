Flávio Bolsonaro defende alternativa ao fim da escala 6x1

Segundo o candidato, a proposta teria como objetivo ampliar a liberdade de escolha dos trabalhadores sobre a jornada profissional. - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro defendeu, na manhã deste domingo (30/8), uma alternativa ao fim da escala de trabalho 6x1. A declaração ocorreu após um encontro com um ministro de El Salvador.

Segundo o candidato, a proposta teria como objetivo ampliar a liberdade de escolha dos trabalhadores sobre a jornada profissional. Flávio afirmou que o modelo permitiria que cada pessoa definisse a própria carga horária, mantendo os direitos trabalhistas previstos em lei. “Nós vamos trabalhar pela liberdade, para que o trabalhador brasileiro possa escolher a sua própria carga horária de trabalho ou como é que vai trabalhar”, afirmou.

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Flávio citou ainda a situação de mulheres que têm dificuldades para cumprir jornadas de sete ou oito horas diárias por não terem com quem deixar os filhos. Para ele, uma jornada reduzida poderia permitir que essas trabalhadoras permanecessem no mercado de trabalho.

“Tem muita mulher, por exemplo, que não tem condições de trabalhar hoje sete ou oito horas por dia. Pode trabalhar só quatro horas por dia porque não tem com quem deixar os seus filhos”, explicou.