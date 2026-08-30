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INCÊNDIO

Vazamento de gás causa incêndio na casa de Nunes Marques, presidente do TSE

Bombeiros foram chamados e contiveram chamas. Ninguém se feriu

Ministro do STF Kassio Nunes Marques também é presidente do TSE - (crédito: Luiz Roberto/TSE)
Ministro do STF Kassio Nunes Marques também é presidente do TSE - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

Um vazamento de gás causou, no final da tarde deste domingo (30/8), um incêndio na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. Os bombeiros foram chamados e contiveram as chamas em cerca de 40 minutos. Não houve feridos. 

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De acordo com a assessoria de imprensa do TSE, um botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa teria gerado o incêndio. O fogo ainda foi agravado pelo telhado de acrílico do local.

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O ministro Nunes Marques mora no Lago Sul, em Brasília (DF). Ele foi eleito presidente do TSE em abril e tomou posse oficialmente no cargo em 12 de maio de 2026, sucedendo ao ministro Alexandre de Moraes. Ao seu lado, o ministro André Mendonça ocupa a vice-presidência.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 30/08/2026 20:36 / atualizado em 30/08/2026 20:42
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