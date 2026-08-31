BTG/Nexus: Lula está empatado com Flávio e Caiado no segundo turno

Lula, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, candidatos em destaque na pesquisa BTG/Nexus sobre a corrida presidencial - (crédito: Ricardo Stuckert, Minervino Júnior/CB/D.A.Press e Telmo Ximenes/CNC )

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (31/8), a primeira após as sabatinas no Jornal Nacional e o início do horário eleitoral, mostra que na simulação de segundo turno, o cenário entre os líderes se manteve estável. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL) com 45%, repetindo o placar da rodada anterior. Outro confronto que mostra empate técnico é entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD), com 45% a 44%.

O levantamento também revela uma novidade na corrida presidencial. O candidato Augusto Cury, do Avante, apresentou crescimento na preferência do eleitorado.

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Cury, que foi o candidato mais buscado no Google e ganhou mais de 2 milhões de seguidores em redes sociais, saltou de 1% para 8% na pesquisa espontânea. No cenário estimulado de primeiro turno, a alta foi de 2% para 11%.

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O avanço do escritor impactou diretamente outros candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou de 41% para 39%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) caiu de 37% para 33%. Romeu Zema (Novo) também encolheu, passando de 3% para 1%. Ronaldo Caiado (PSD) manteve seus 5% e Renan Santos (Missão) permaneceu com 3%. Os votos brancos e nulos caíram de 5% para 3%.

“Em uma eleição de poucas mudanças, a grande novidade é o forte crescimento do Escritor Augusto Cury. Na última semana, o nome bateu recordes de buscas no Google e ele conquistou mais de 2 milhões de novos seguidores nas redes sociais. Com essa onda, tirou votos de Lula, de Zema e, principalmente, de Flávio Bolsonaro. Ao que parece, ele cresceu em uma fatia do eleitorado que tentava buscar um nome para fugir da polarização lulismo-bolsonarismo. Caiado vem patinando nos 5%, enquanto Cury passou a ser o terceiro mais votado”, diz Marcelo Tokarski, CEO da Nexus

Aprovação presidencial

A pesquisa também aponta uma queda na popularidade do presidente Lula. A aprovação de Lula recuou de 48% para 46%, enquanto a desaprovação subiu de 49% para 51%. O saldo negativo de cinco pontos percentuais é o maior registrado desde maio.

Entre os que desaprovam o presidente, 62% afirmam estar insatisfeitos com os resultados do governo. Outros 20% dizem que a desaprovação se deve ao fato de não gostarem do petista, e 13% apontam uma combinação dos dois motivos.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou 2.005 pessoas por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08900/2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.