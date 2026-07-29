Atlas/Bloomberg: Lula lidera cenários de primeiro e segundo turno - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Na nova pesquisa Atlas/Bloomberg para Presidente da República, divulgada nesta quarta-feira (29/7), o presidente Lula lidera os dois cenários de primeiro turno em que aparece.

Em um primeiro cenário de 1º turno testado, Lula (PT) tem 44,9% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 35,8%. Na sequência da lista aparecem Renan Santos (Missão), com 7,8%, Ronaldo Caiado (PSD) com 3,1% e Romeu Zema (Novo) com 2,8%.

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Já os demais nomes não superaram a marca de 3%. Samara Martins (UP) e Augusto Cury (Avante) registraram 2,1% e 1,6%, respectivamente. Cabo Daciolo (Mobiliza) e Hertz Dias (PSTU) pontuaram 0,1% cada, enquanto Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram. Brancos e nulos são 0,6%, e 1% não sabe.

Em um segundo cenário testado, apenas com os cinco primeiros colocados nas pesquisas, Lula chega a 47,4% e Flávio Bolsonaro alcança 37%. Renan Santos segue com 7,8%, Caiado com 3,3% e Zema com 2,9%.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Lula lidera em todos os confrontos. Contra Flávio Bolsonaro, Lula fica com 49,2% dos votos, contra 42,9% do Senador. Já com Ronaldo Caiado, o presidente leva 48,2%, e o ex-governador 38,9%.

Com Romeu Zema, que fica com 39,6%, Lula passa com 48,6%. No cenário de disputa com Renan Santos, a vitória seria de 47,6% contra 30,2%. Em uma disputa contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula venceria com 48,8% dos votos, contra 42,5% da ex-líder do PL Mulher.

Já caso o ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse concorrer ao pleito deste ano, Lula também venceria com 49,2% dos votos, contra 43,9%, em cenário de segundo turno.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.021 eleitores em todo o Brasil, entre os dias 22 e 27 de julho, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08602/2026.