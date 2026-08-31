Renan diz que suspensão de candidatura é retaliação por críticas a Toffoli

Renan Santos não poderá fazer atos de campanha na internet nem participar de debates - (crédito: Reprodução/Instagram)

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, respondeu à decisão do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre suspender a sua campanha presidencial. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (31/8), o empresário afirmou que manifestações dele contra os envolvidos no caso do Banco Master, incluindo Toffoli, motivaram a suspensão.

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“Curiosamente eu convoquei também quatro manifestações nesse último ano contra o senhor Dias Toffoli, contra o envolvimento não apenas dele, mas de todas essas pessoas no escândalo do Banco Master. As manifestações tomaram as ruas de São Paulo quatro vezes. O nome do Dias Toffoli foi mencionado e cartazes foram feitos todas essas vezes. Eu estou pagando o preço por ter defendido o que eu defendi”, disse.

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De acordo com a decisão do TSE, Renan não poderá fazer atos de campanha na internet, repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) nem participar de debates.

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“Não há nada a se fazer. Como minhas redes serão apagadas, essa aqui será talvez a última lembrança que vocês têm de todo o trabalho que nós fizemos ao longo do último ano, desenvolvendo ideias para defender o Brasil”, afirmou na publicação.





O ministro do TSE entendeu que a ausência do registro de sites, blogs e páginas de redes sociais destinadas à campanha estavam em desacordo com as regras.

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“Eu sei o que aconteceu. Falar que minhas redes foram suspensas porque eu estou abusando do poder econômico, por conta de um problema técnico que centenas de outros candidatos, que familiares também tiveram durante o registro das candidaturas, chega a ser absurdo”, frisou o candidato.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro