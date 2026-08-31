Renan Santos chama decisão de Toffoli de "absurda" e diz que vai recorrer

O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) fez uma coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (31/8), após o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender a candidatura de Santos. Renan classificou a decisão como uma “inflexão autoritária” e afirmou que não há justificativa jurídica ou política para a medida. “Não dá pra justificar, de maneira racional e razoável, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista político, a decisão do ministro Dias Toffoli”, declarou.

Ele defendeu que problemas no cadastro de redes sociais ocorreram após mudanças no sistema do TSE e também afetaram outras candidaturas. Ele afirmou ainda que a alegação de que suas redes continuaram sendo recomendadas não se sustenta. Durante a coletiva, Renan apresentou imagens e registros impressos de publicações e manifestações contra Tofolli que, segundo ele, podem ter relação com a decisão. “Estou apenas trazendo fatos, não estou juntando pontos aqui”, disse.

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O candidato também criticou a decisão por considerar que ela impede sua participação na campanha. “Nós estamos sendo retirados à força da tal da festa da democracia”, afirmou. Renan destacou que sua campanha não conta com grandes recursos e disse: “Eu não recebo grandes doações, eu não tenho grandes parceiros”. Ele afirmou ainda que sua candidatura chegou a cerca de 8% das intenções de voto em uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, sem detalhar o levantamento.

Renan disse ainda que pretende recorrer imediatamente da decisão, mas admitiu não saber qual será o futuro da candidatura. “Nós vamos recorrer de imediato. [...] mas eu não sei qual o destino da minha campanha”, afirmou. Caso não possa disputar a eleição, disse que continuará atuando politicamente. “Se minha candidatura for derrubada, eu vou voltar pro outro lado que eu estava, que era o lado do militante, que eu sempre fui”, declarou. Ao encerrar a sua fala coletiva, reforçou: “Participando ou não participando das eleições, nós somos um grupo destinado à glória”.