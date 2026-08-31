Presidenciáveis defendem candidatura de Renan e criticam decisão de Toffoli

A suspensão ocorreu em razão da ausência do registro de sites, blogs e páginas de redes sociais destinadas à campanha - (crédito: YouTube/Reprodução)

Os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) saíram em defesa da candidatura de Renan Santos (Missão), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, suspender atos de campanha do candidato.

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Nas redes sociais, Flávio afirmou esperar que a candidatura de Renan seja restabelecida. “Espero que o candidato Renan Santos restabeleça sua candidatura”, disse.

Flávio também mencionou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e teve as redes sociais bloqueadas há mais de um ano. “A censura não pode ser banalizada no Brasil”, concluiu.

Espero que o candidato Renan Santos restabeleça sua candidatura.



O Presidente @jairbolsonaro está com suas redes sociais bloqueadas há mais de um ano e a censura não pode mais ser banalizada no Brasil! pic.twitter.com/7yTme3GNTB August 31, 2026

Já Caiado classificou a medida como "desproporcional". "Eleição se decide no voto, com todos os candidatos tendo o direito de apresentar suas ideias aos brasileiros", disse nas redes sociais.

Minha solidariedade ao candidato Renan Santos diante da decisão proferida hoje pelo TSE. Como candidato adversário, não me sinto beneficiado por uma medida que, a partir de uma controvérsia no procedimento de registro de suas redes sociais, praticamente paralisa sua campanha.



A… — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 31, 2026

Também nas redes sociais, Zema classificou a decisão como absurda e fez críticas ao STF, que, segundo ele, está “desgastado por diversas decisões, inquéritos e esquemas que só mancham a instituição e o Brasil mundo afora”.

Discordo em muitos pontos do Renan, mas o que o Toffoli acaba de fazer é um absurdo.



Não ficarei calado por ser um concorrente. O buraco é muito mais embaixo.



Não existe democracia que se sustente dessa forma, com um supremo já desgastado por diversas decisões, inquéritos e… August 31, 2026

Decisão

Dias Toffoli suspendeu, na tarde desta segunda-feira (31/8), os atos de campanha de Renan Santos à Presidência da República.

No despacho, o ministro determinou a suspensão de atos de campanha na internet, de repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e da participação do candidato em debates. A decisão foi tomada em razão da ausência de registro de sites, blogs e páginas de redes sociais destinadas à campanha.

Entenda

A suspensão ocorreu em razão da ausência do registro de sites, blogs e páginas de redes sociais destinadas à campanha. “Em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina (vice) informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026”, diz um trecho da decisão.

“Advertiu-se que a providência a tempo e modo é impreterível e que a propaganda eleitoral somente pode ser realizada depois de transcorridas 48 horas após a anotação pela Justiça Eleitoral. O prazo é essencial para que, em caráter prévio à realização da propaganda, os legitimados possam fiscalizá-la”, completa outro trecho do despacho.

Reações

Em uma publicação nas redes sociais, Renan afirmou que pretende continuar na disputa e pediu aos apoiadores que compartilhassem a gravação. “Eu não vou desistir. Eu vou lutar na Justiça, mas a porrada começou”, declarou.

Em outra publicação, Renan postou uma foto com a tarja "censurado":