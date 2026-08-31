MP descarta crime eleitoral e questiona ato da PM com motorista de Haddad

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo considerou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não cometeu crime eleitoral e arquivou o pedido de investigação sobre a suposta perseguição de viaturas da Polícia Militar ao carro utilizado pelo candidato Fernando Haddad (PT). A campanha petista havia solicitado a abertura de uma apuração sobre o episódio por suspeita da prática dos crimes de abuso de poder e abuso de autoridade.

O órgão, porém, não descartou a hipótese de que o patrulhamento tenha sido irregular e disse que o fato de duas viaturas táticas terem cruzado com o carro do petista em um intervalo de 44 minutos e em um "raio geográfico estreito" não pode ser considerado "mera coincidência".

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"Resta afastada qualquer dúvida quanto à eventual prática de ilícitos eleitorais pelo governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, não subsistindo, portanto, atribuição desta Procuradoria para oficiar no presente expediente", escreveu o escreveu o procurador regional eleitoral Paulo Taubemblatt.

Como atua apenas no âmbito eleitoral, a Procuradoria enviou uma cópia da investigação para o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) tomar "providências que entender cabíveis" — isto é, continuar a apuração caso entenda que a polícia cometeu alguma irregularidade administrativa ou abuso.

"O caráter excepcional desse duplo engajamento tático, em tão curto espaço de tempo e com guarnições que não realizam radiopatrulha comum de 190, fragiliza sobremaneira a tese de regularidade e casualidade administrativa levantada pela corporação", afirmou o procurador.

O governo de São Paulo afirmou, em nota, que a Polícia Militar decidiu arquivar sua investigação sobre o caso após não encontrar indícios de transgressão disciplinar, crime militar ou crime comum que possam ser atribuídos aos policiais envolvidos.

Segundo o Executivo, foram examinadas 79 câmeras e 12 arquivos de vídeo provenientes de nove fontes distintas. O relatório conclui que as versões do motorista e de Haddad não encontram "correspondência integral" com a cronologia das imagens.

"O documento acrescenta que as alegações consideradas de maior gravidade, entre elas perseguição contínua, bloqueio do veículo, desembarque dirigido ao motorista e ordem para deixar o local, não foram corroboradas pelo conjunto objetivo reunido", afirmou o governo paulista. O Palácio dos Bandeirantes, porém, não comentou a manifestação da Procuradoria Eleitoral.

Um inquérito da Polícia Civil sobre o episódio segue em andamento.

Entenda

O caso teve início após o motorista de Haddad ter relatado uma atuação fora do padrão por parte de viaturas policiais ao deixar o candidato em casa, na região do Planalto Paulista, zona sul da capital, na noite do dia 11 de agosto.

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Imagens mostram que uma viatura passa pelo carro segundos antes de Haddad descer do carro. De acordo com o relato do motorista, ao deixar o local, ele teria sido seguido por uma viatura até parar em frente a um hotel na Rua Joinville, a 4,3 quilômetros dali, onde teria sido abordado pela polícia.

Imagens obtidas pelo Estadão, contudo, indicam que, ao menos em parte do caminho entre a casa do candidato e o hotel, o carro do motorista, um Ford Fusion, não foi seguido de perto pela viatura. As gravações mostram que o motorista ficou 25 minutos estacionado diante do hotel, até que uma viatura emparelha com seu veículo, desacelerando até quase parar, mas segue viagem.

Nesta segunda-feira (31/8), Haddad convocou uma coletiva de imprensa, na qual apresentou novas imagens e um laudo pericial assinado por dois peritos judiciais. O documento chega a uma conclusão diferente: uma viatura parou próximo do carro do motorista quando ele estacionou em frente ao hotel.

Segundo os peritos, a viatura estacionou em um "ponto cego" — não abarcado pelas câmeras do local. No entanto, eles argumentam que é possível concluir que houve a parada da viatura porque uma das câmeras mostra a presença de um policial a pé na rua. "Não haveria explicação para a presença do policial deslocando-se a pé pela via caso o veículo apenas tivesse passado em trânsito, sem parada", afirmou o documento.

Essa viatura teria ficado estacionada no local por cerca de 20 minutos. Durante dois deles, no início, de forma simultânea ao Ford Fusion do motorista de Haddad.

Na coletiva, o candidato a governador pelo PT afirmou que as novas imagens desmentem a narrativa oficial do governo estadual de que a viatura havia apenas passado pelo carro dirigido por seu motorista.

No início da campanha eleitoral, Tarcísio declarou que a investigação monitorou o GPS das viaturas e imagens de mais de 70 câmeras. A conclusão foi de que não houve perseguição e que "algumas viaturas" cruzaram com o carro do motorista e seguiram dirigindo.

"O que diz o discurso oficial? Que a viatura de fato passou por ele motorista e aí palavras textuais do governador e não parou. Seguiu viagem", disse Haddad nesta segunda-feira. "Nós temos uma imagem periciada e o que ficou identificado foi que a viatura parou, e por dois minutos permaneceu lá no hotel enquanto o motorista estava. Um policial sai da viatura com uma lanterna, inclusive", acrescentou o petista.

O relato do motorista é que o policial teria dito a ele para "vazar" do local.

Uma terceira viatura também teria passado em frente ao hotel e, nas palavras de Haddad, houve "uma movimentação tentando identificar as câmeras que poderiam registrar o episódio". Nesse momento, o motorista já havia partido.

Haddad afirmou que, desde o início, não acusou ninguém, pressupôs boa-fé e que eventualmente acontece de policiais não respeitarem o protocolo da Polícia Militar e que apenas quer esclarecer o episódio.

"Para que tudo fique tranquilo, todo mundo se sinta seguro e possa fazer uma campanha limpa, tranquila, sem se sentir desprotegido", afirmou o candidato petista.

O laudo pericial apresentado por Haddad se choca com as informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). À Procuradoria, a pasta informou que uma viatura que passou pelo carro de Haddad enquanto ele chegava em casa pertencia a Força Tática e tinha o prefixo M-03010. A patrulha estaria voltando para sua base operacional, que fica a 1,2 quilômetro do local.

A SSP refuta a hipótese de perseguição porque a M-03010 chegou à base às 21h56. Já o motorista de Haddad estacionou no hotel às 21h58. "Nenhuma viatura policial acompanhou a chegada do Fusion ao hotel", afirmou o órgão.

Ainda segundo a pasta, uma segunda viatura de prefixo M-12070 patrulhava a rua Joinville e cruzou com o veículo do motorista às 22h24. "O Fusion permaneceu estacionado por meios próprios e deixou a rua de forma autônoma às 22h26, sem ser seguido".

Ainda de acordo com a SSP, uma terceira viatura, M-12090 chegou ao local às 22h38, 12 minutos após a saída do motorista. "O que torna fisicamente impossível qualquer contato entre eles".

A campanha de Haddad afirmou que o laudo pericial e as novas imagens foram anexadas ao inquérito aberto pela Polícia Civil.