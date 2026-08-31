Férias na Copa: Câmara aprova projeto que dá autonomia às escolas

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (31/8), o projeto que torna facultativo ajuste no calendário escolar para que as férias coincidam com a Copa Feminina de 2027. Agora, a matéria segue para análise do Senado Federal.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Atualmente, a legislação obriga que as férias do meio de ano coincidam integralmente com o evento esportivo. Com o projeto, os sistemas de ensino terão autonomia para decidir se convém ou não fazer esse ajuste, respeitando as realidades locais — principalmente em regiões que sequer sediarão partidas do evento esportivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O relator, deputado Alex Manente (Cidadania-SP), defende a medida argumentando que é inadequada uma solução uniforme de calendários para todos os sistemas de ensino. “Os calendários escolares devem considerar as diferentes realidades locais e as condições próprias de cada rede de ensino, observadas as exigências legais relativas à carga horária e aos dias de efetivo trabalho escolar”, apontou.
Além disso, em no relatório, o deputado relembra que uma eventual ampliação do recesso do primeiro semestre para abranger integralmente a Copa poderá exigir das redes de ensino a antecipação do início do ano letivo, a redução de outros recessos ou a utilização de sábados como dias letivos.
“O eventual descumprimento do mínimo legal de dias de efetivo trabalho escolar, além de repercutir negativamente sobre o processo de aprendizagem, conflitaria com norma cogente da legislação educacional, que não pode ser flexibilizada em razão da realização do evento esportivo”, argumenta.
Soma-se a isso as repercussões da alteração do calendário sobre políticas públicas vinculadas à permanência dos estudantes na escola. Ele relembrou que uma pesquisa do Datafolha de 2024 revelou que 76% dos estudantes consomem a merenda escolar — sendo 40% como almoço.
- Leia também: Fifa decide sede da Copa feminina de Futebol 2027
Com isso, na sua avaliação, a extensão do período sem atividades escolares para além dos recessos ordinariamente previstos, pode ampliar riscos nutricionais e de insegurança alimentar entre os estudantes atendidos pela rede pública.
Saiba Mais
- Política Pacheco no TCU: veja as etapas até a escolha de novo ministro
- Política Em MT, Flávio Bolsonaro defende "autonomia" dos povos indígenas
- Política Tiririca estreia no horário eleitoral no Ceará e busca 5º mandato: "Aqui é meu lugar"
- Política Comissão adia votação da "taxa das blusinhas" para amanhã
- Política Renan Santos chama decisão de Toffoli de "absurda" e diz que vai recorrer
- Política Presidenciáveis defendem candidatura de Renan e criticam decisão de Toffoli