Em MT, Flávio Bolsonaro defende "autonomia" dos povos indígenas

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) visitou, nesta segunda-feira (31/8), a comunidade indígena Haliti-Paresi, em Campo Novo do Parecis (MT). Na ocasião, ele defendeu a autonomia dos povos originários para o desenvolvimento de atividades econômicas no seu território.

“Os indígenas merecem, é direito deles, ter autonomia sobre seus territórios. Eles querem trabalhar, querem produzir, querem viver do seu mérito, do suor do seu sacrifício aqui”, afirmou. “Eles estavam aqui em cima de um subsolo que deve ser muito rico, mas essa riqueza não é transformada em riqueza para os povos indígenas ou para a população brasileira”, completou.

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Os Haliti-Paresi formam um povo indígena de língua Aruak residente no estado de Mato Grosso, reconhecido por unir preservação cultural, agricultura e etnoturismo, modalidade do turismo voltada para a imersão na cultura. Flávio defendeu a pátria como exemplo do que pode ser replicado em outras comunidades. “Vocês são um exemplo do que podemos fazer em outras comunidades indígenas. Temos que respeitar essa autonomia”, disse.

Atualmente, os povos enfrentam dificuldades para acessar crédito parao financiamento de insumos e maquinário, tendo em vista que suas terras pertencem à União e não podem ser usadas como garantia. Em resposta, Flávio garantiu meios para combater esse cenário. “Vamos fazer um mecanismo, criar um fundo específico para garantir a produção aos povos indígenas", disse.

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Durante a visita, o bolsonarista foi acompanhado pelo deputado federal José Medeiros (PL-MT), candidato do partido ao Senado no estado. Eles aproveitaram a agenda para gravar conteúdos para programa eleitoral.