TSE avalia punir Flávio por uso de IA com imagem de Jair Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta terça-feira (1º/9) o vídeo de inteligência artificial (IA) utilizado pelo senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no lançamento de sua campanha em São Paulo. Ele fez uso do que conhecemos como “deepfake” ao adicionar imagens do ex-mandatário Jair Bolsonaro para atrair maior eleitorado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A tendência, segundo auxiliares de magistrados da Corte Eleitoral, é de punição. “Por mínima que seja, mas não passará em branco”, sublinhou ao Correio um interlocutor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O questionamento sobre a peça partiu da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição. Na representação encaminhada à Justiça Eleitoral, os advogados classificam o conteúdo como um deepfake, definido como material produzido ou manipulado digitalmente para reproduzir características como imagem e voz de pessoas reais, criando uma representação capaz de induzir o eleitor a uma percepção equivocada.
O caso está sob relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A campanha petista sustenta que o vídeo produzido com inteligência artificial e apresentado durante a convenção nacional do PL, em julho, quando Flávio Bolsonaro teve a candidatura à Presidência oficializada, se enquadra na definição de deepfake.
Saiba Mais
- Política O que motivou Flávio a pausar temporariamente a campanha, segundo aliados
- Política TSE começa a julgar ação sobre regras do uso de deepfake nas eleições
- Política Lula e Flávio empatam no 2º turno com 44%, diz pesquisa Real Time
- Política Lula amarra apoio do Centrão no Congresso, mas isso garante votos na eleição?
- Política Lula janta com Durigan e 16 empresários no Palácio da Alvorada
- Política Haddad cobra integração contra crime e critica "disputa de protagonismo"