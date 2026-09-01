Lula e Flávio empatam no 2º turno com 44%, diz pesquisa Real Time

No primeiro turno, Lula tem 38% das intenções de voto; Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 30% - (crédito: Ricardo Stuckert / PR e Andressa Anholete/Agência Senado)

Pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (1º/9) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 38% das intenções de votos no primeiro turno da disputa presidencial de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 30%.

O levantamento aponta Augusto Cury (Avante) com 11%. Na sequência, aparecem Renan Santos (Missão) com 7%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4% e Romeu Zema (Novo) com 2%. Outros candidatos somaram 2%, votos brancos e nulos foram 3% e 2% não souberam ou não responderam.

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Cenários de segundo turno

Na simulação de um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, ambos aparecem tecnicamente empatados com 44% das intenções de voto. Nesta situação, brancos e nulos somam 9%, enquanto 3% não souberam responder. Em julho, na rodada anterior da pesquisa, Lula tinha 45% e Flávio, 42%.

O estudo também testou outros confrontos diretos contra o presidente:

Ronaldo Caiado: 45% a 43% sobre Lula, um empate técnico considerando a margem de erro.

Romeu Zema: 40% contra 43% de Lula.

Além disso, o presidente tem 44% ante 37% de Renan Santos e 44% contra 40% de Pablo Marçal.Não foi apresentada uma simulação de segundo turno entre Lula e Augusto Cury.

A pesquisa também mostra que, independentemente da preferência eleitoral, 49% dos entrevistados acreditam que Lula será o próximo presidente do Brasil. Flávio Bolsonaro foi citado por 36%. Renan Santos aparece com 5%, Augusto Cury com 4% e Pablo Marçal com 1%. Outros 5% disseram não saber.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores em todo o país entre 27 e 31 de agosto, por meio de entrevistas telefônicas com entrevistadores humanos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03490/2026.

*Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.