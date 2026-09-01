Lula janta com Durigan e 16 empresários no Palácio da Alvorada

Participaram do jantar o ministros Dario Durigan (Fazenda) e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu um jantar para ministros de Estado e 16 empresários no Palácio da Alvorada. O encontro serviu para que Lula faça gestos de aproximação da Faria Lima nas vésperas das eleições.

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De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), participaram do jantar os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

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Representando o governo, também estavam o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira e o presidente do PT, Edinho Silva.

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Os 16 empresários que participam do jantar são: