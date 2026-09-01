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ELEIÇÕES 2026

Lula janta com Durigan e 16 empresários no Palácio da Alvorada

O encontro serviu para que o petista faça gestos de aproximação da Faria Lima nas vésperas das eleições.

Participaram do jantar o ministros Dario Durigan (Fazenda) e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
Participaram do jantar o ministros Dario Durigan (Fazenda) e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu um jantar para ministros de Estado e 16 empresários no Palácio da Alvorada. O encontro serviu para que Lula faça gestos de aproximação da Faria Lima nas vésperas das eleições.

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De acordo com lista divulgada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), participaram do jantar os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

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Representando o governo, também estavam o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira e o presidente do PT, Edinho Silva.

Os 16 empresários que participam do jantar são:

  • Josué Gomes, Coteminas
  • André Esteves, BTG
  • Luiz Carlos Trabucco Cappi, Bradesco
  • Rubens Ometto Silveira Mello, Cosan
  • Joesley Batista, JBS
  • José Seripieri Filho, Amil
  • Henrique Constantino, Gol Linhas Aéreas
  • André Gerdau Johannpeter, Gerdau
  • Rubens Menin, MRV Engenharia
  • Eraí Maggi, Grupo Bom Futuro
  • Fábio Ermírio de Moraes, Votorantim Cimentos
  • José Luís Cutrale Júnior, Cutrale
  • Chain Zaher, Grupo SEB
  • Roberto Setúbal, Itaú Unibanco
  • João Alves de Queiroz Filho, Hypera Pharma
  • Ricardo Lacerda, BR Partners

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 01/09/2026 00:09
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