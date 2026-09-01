Base de Lula articula acelerar votação do fim da escala 6x1 no Senado

A base governista no Congresso Nacional articula uma ofensiva para acelerar a tramitação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O objetivo dos aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é levar a PEC ao plenário do Senado já nesta quarta-feira (2/9).
Para encurtar o caminho da matéria, governistas buscam apoio para aprovar um requerimento de calendário especial, apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A medida permitiria reduzir o intervalo previsto entre a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e o início da análise pelo conjunto dos senadores.
Para encurtar o caminho da matéria, governistas buscam apoio para aprovar um requerimento de calendário especial, apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A medida permitiria reduzir o intervalo previsto entre a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e o início da análise pelo conjunto dos senadores.
A PEC está na pauta da CCJ desta quarta-feira. Pelo rito normal, depois de passar pelo colegiado, uma proposta de emenda à Constituição precisa cumprir cinco sessões de discussão antes de ser submetida ao primeiro turno de votação no plenário.
É justamente essa etapa que a base tenta abreviar. A estratégia, segundo auxiliares da base governista, ganhou força diante do esforço concentrado do Congresso nesta semana e da tentativa do governo de avançar com uma das pautas trabalhistas tratadas como prioritárias neste período eleitoral.
É justamente essa etapa que a base tenta abreviar. A estratégia, segundo auxiliares da base governista, ganhou força diante do esforço concentrado do Congresso nesta semana e da tentativa do governo de avançar com uma das pautas trabalhistas tratadas como prioritárias neste período eleitoral.
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Por Armando Holanda
postado em 01/09/2026 13:17