Lula pede a empresários e banqueiros que comparem Alckmin com vice de Flávio

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu a banqueiros e empresários que comparassem seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com Alfredo Gaspar (PL-AL), escolhido para ocupar o mesmo posto na chapa de Flávio Bolsonaro, principal adversário do petista nas eleições de outubro.
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Interlocutores de Lula afirmaram ao Correio que o presidente pediu aos representantes do setor produtivo e financeiro que avaliem as duas figuras. O peso de Alckmin na campanha de Lula está relacionado, sobretudo, ao papel que o atual vice-presidente exerce como interlocutor do presidente com os mercados produtivo e financeiro.
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O pedido de comparação entre o vice de Lula e o número 2 de Flávio Bolsonaro foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB) na segunda-feira (31/8), durante jantar no Palácio da Alvorada.
O encontro, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, contou com a participação do coordenador da campanha de Lula e presidente do PT, Edinho Silva. Pelo governo, também participaram os ministros da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa; e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Também estiveram presentes os presidentes da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Quanto a representantes do mercado, participaram empresários ligados a bancos, agronegócio, mineração, infraestrutura, construção civil, indústrias farmacêutica e têxtil e empresa de educação.
Confira a lista:
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Josué Gomes (Coteminas)
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André Esteves (BTG)
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Luiz Carlos Trabucco Cappi (Bradesco)
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Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan)
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Joesley Batista (JBS)
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José Seripieri Filho (Amil)
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Henrique Constantino (Gol Linhas Aéreas)
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André Gerdau Johannpeter (Gerdau)
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Rubens Menin (MRV Engenharia)
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Eraí Maggi (Grupo Bom Futuro)
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Fábio Ermírio de Moraes (Votorantim Cimentos)
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José Luís Cutrale Júnior (Cutrale)
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Chain Zaher (Grupo SEB)
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Roberto Setúbal (Itaú Unibanco)
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João Alves de Queiroz Filho (Hypera Pharma)
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Ricardo Lacerda (BR Partners)