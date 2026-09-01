Lula pede a empresários e banqueiros que comparem Alckmin com vice de Flávio

O pedido de comparação entre vice de Lula com o número 2 de Flávio foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB), ontem (31/8), em jantar no Palácio da Alvorada - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu a banqueiros e empresários que comparassem seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com Alfredo Gaspar (PL-AL), escolhido para ocupar o mesmo posto na chapa de Flávio Bolsonaro, principal adversário do petista nas eleições de outubro.

Interlocutores de Lula afirmaram ao Correio que o presidente pediu aos representantes do setor produtivo e financeiro que avaliem as duas figuras. O peso de Alckmin na campanha de Lula está relacionado, sobretudo, ao papel que o atual vice-presidente exerce como interlocutor do presidente com os mercados produtivo e financeiro.

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O pedido de comparação entre o vice de Lula e o número 2 de Flávio Bolsonaro foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB) na segunda-feira (31/8), durante jantar no Palácio da Alvorada.

O encontro, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, contou com a participação do coordenador da campanha de Lula e presidente do PT, Edinho Silva. Pelo governo, também participaram os ministros da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa; e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Também estiveram presentes os presidentes da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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Quanto a representantes do mercado, participaram empresários ligados a bancos, agronegócio, mineração, infraestrutura, construção civil, indústrias farmacêutica e têxtil e empresa de educação.

Confira a lista:

Josué Gomes (Coteminas)

André Esteves (BTG)

Luiz Carlos Trabucco Cappi (Bradesco)

Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan)

Joesley Batista (JBS)

José Seripieri Filho (Amil)

Henrique Constantino (Gol Linhas Aéreas)

André Gerdau Johannpeter (Gerdau)

Rubens Menin (MRV Engenharia)

Eraí Maggi (Grupo Bom Futuro)

Fábio Ermírio de Moraes (Votorantim Cimentos)

José Luís Cutrale Júnior (Cutrale)

Chain Zaher (Grupo SEB)

Roberto Setúbal (Itaú Unibanco)

João Alves de Queiroz Filho (Hypera Pharma)

Ricardo Lacerda (BR Partners)