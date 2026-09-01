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ELEIÇÕES 2026

Lula pede a empresários e banqueiros que comparem Alckmin com vice de Flávio

Presidente, vice e ministros se reuniram com empresários e banqueiros no Palácio da Alvorada. Aproximação ocorre a pouco mais de um mês das eleições

O pedido de comparação entre vice de Lula com o número 2 de Flávio foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB), ontem (31/8), em jantar no Palácio da Alvorada - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
O pedido de comparação entre vice de Lula com o número 2 de Flávio foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB), ontem (31/8), em jantar no Palácio da Alvorada - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu a banqueiros e empresários que comparassem seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com Alfredo Gaspar (PL-AL), escolhido para ocupar o mesmo posto na chapa de Flávio Bolsonaro, principal adversário do petista nas eleições de outubro.

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Interlocutores de Lula afirmaram ao Correio que o presidente pediu aos representantes do setor produtivo e financeiro que avaliem as duas figuras. O peso de Alckmin na campanha de Lula está relacionado, sobretudo, ao papel que o atual vice-presidente exerce como interlocutor do presidente com os mercados produtivo e financeiro.

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O pedido de comparação entre o vice de Lula e o número 2 de Flávio Bolsonaro foi feito a representantes do Produto Interno Bruto (PIB) na segunda-feira (31/8), durante jantar no Palácio da Alvorada.

O encontro, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, contou com a participação do coordenador da campanha de Lula e presidente do PT, Edinho Silva. Pelo governo, também participaram os ministros da Fazenda, Dario Durigan; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Rosa; e do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Também estiveram presentes os presidentes da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Quanto a representantes do mercado, participaram empresários ligados a bancos, agronegócio, mineração, infraestrutura, construção civil, indústrias farmacêutica e têxtil e empresa de educação.

Confira a lista:

  • Josué Gomes (Coteminas)

  • André Esteves (BTG)

  • Luiz Carlos Trabucco Cappi (Bradesco)

  • Rubens Ometto Silveira Mello (Cosan)

  • Joesley Batista (JBS)

  • José Seripieri Filho (Amil)

  • Henrique Constantino (Gol Linhas Aéreas)

  • André Gerdau Johannpeter (Gerdau)

  • Rubens Menin (MRV Engenharia)

  • Eraí Maggi (Grupo Bom Futuro)

  • Fábio Ermírio de Moraes (Votorantim Cimentos)

  • José Luís Cutrale Júnior (Cutrale)

  • Chain Zaher (Grupo SEB)

  • Roberto Setúbal (Itaú Unibanco)

  • João Alves de Queiroz Filho (Hypera Pharma)

  • Ricardo Lacerda (BR Partners)

 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 01/09/2026 16:29 / atualizado em 01/09/2026 16:29
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