Fábio Faria intermediou encontros entre Daniel Vorcaro e Moraes em Brasília

Um relatório da Polícia Federal, tornado público nesta terça-feira (1º/9), por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostra que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, manteve encontros presenciais e conversas virtuais com o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com as mensagens interceptadas, as reuniões de Vorcaro com o magistrado do Supremo foram intermediadas pelo deputado federal Fábio Faria.

Nas conversas encontradas no celular de Vorcaro, estão descritos vários encontros presenciais entre Vorcaro e Moraes em Brasília e São Paulo. Em um deles, Vorcaro chegou a desmarcar um encontro com o magistrado para encontrar o senador Ciro Nogueira. Em março de 2024, Fábio sugere a Moraes um encontro presencial.

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O magistrado respondeu que teria um jantar, mas que era possível “tomar um whisky” e perguntou o horário. Em outra data, um homem identificado como motorista de Daniel Vorcaro envia uma mensagem dizendo que “o min Alexandre chegou”, confirmando a presença de Moraes em uma residência ligada ao banqueiro no Lago Sul.

Em outros diálogos trocados com a esposa, Vorcaro afirma em diversos momentos que “está com Alexandre”, de acordo com o relatório da Polícia Federal. O relatório destaca que “em 29/04/2025, Martha Graeff questiona sobre o dia de Daniel Vorcaro, e ele responde que está com ‘Alexandre’ naquele momento”.