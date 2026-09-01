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Caso Master

Oposição cobra saída de Moraes e anuncia novo pedido de impeachment

Líder da oposição, Cabo Gilberto afirma que apresentará novo pedido contra ministro após revelações envolvendo Daniel Vorcaro

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Parlamentar classificou como "provas concretas" as informações divulgadas sobre a relação entre Moraes e Vorcaro - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Gilberto Silva (PL-PB) afirmou nesta terça-feira (1º) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não teria mais condições de permanecer no cargo diante das novas informações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou como “provas concretas” as informações divulgadas sobre a relação entre os dois e defendeu a saída do magistrado.

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Segundo o líder da oposição, um dos pontos mais graves seria a participação atribuída a Moraes na elaboração do contrato firmado entre o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master. O documento previa pagamentos que poderiam chegar a R$ 131 milhões.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 01/09/2026 15:06
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