Oposição cobra saída de Moraes e anuncia novo pedido de impeachment

O deputado federal Gilberto Silva (PL-PB) afirmou nesta terça-feira (1º) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não teria mais condições de permanecer no cargo diante das novas informações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou como “provas concretas” as informações divulgadas sobre a relação entre os dois e defendeu a saída do magistrado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o líder da oposição, um dos pontos mais graves seria a participação atribuída a Moraes na elaboração do contrato firmado entre o escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master. O documento previa pagamentos que poderiam chegar a R$ 131 milhões.
Saiba Mais
- Flipar Ilha no Caribe tem estrada de 14 km feita à mão por moradores
- Política Moraes no caso Master: o que mostram as mensagens entre o ministro e Vorcaro
- Política Flávio pede saída de Moraes após novas revelações sobre Vorcaro
- Política Mendonça derruba sigilo de processo de Vorcaro e cita interesse público
- Política Mendonça avalia pedir investigação contra Moraes no STF
- Política Base de Lula articula acelerar votação do fim da escala 6x1 no Senado
- Política ‘Tem que perguntar à produtora’: Flávio se esquiva de doações de Vorcaro