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Pacheco entra em campo em favor do fim da escala 6x1

A avaliação entre governistas é de que a participação do senador pode ajudar a reduzir resistências e ampliar o apoio às propostas

O Senado aprovou ontem (1º/9), por 63 votos a 4, a indicação de Pacheco ao TCU, numa articulação conduzida diretamente por Alcolumbre - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
O Senado aprovou ontem (1º/9), por 63 votos a 4, a indicação de Pacheco ao TCU, numa articulação conduzida diretamente por Alcolumbre - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Recém-aprovado para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) está reunido com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na residência oficial do Senado. Segundo interlocutores, o parlamentar entrou em campo para ajudar nas articulações em torno da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma das prioridades do governo Lula no Congresso.

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A aliados, Pacheco tem buscado entender o cenário para a votação e atua na tentativa de angariar votos favoráveis à matéria. A movimentação ocorre um dia após o Senado aprovar, por 63 votos a 4, sua indicação ao TCU, numa articulação conduzida diretamente por Alcolumbre.

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Nos bastidores, a escolha do ex-presidente do Senado para a Corte de Contas é tratada como parte de uma costura mais ampla entre Alcolumbre e o Palácio do Planalto. O acordo passa pelo avanço de pautas consideradas prioritárias pelo Executivo neste esforço concentrado, entre elas a redução da jornada de trabalho, com o fim da escala 6x1, e a PEC da Segurança Pública.

Leia também: Pacheco participa de café com Motta e líderes antes de votação na Câmara

A avaliação entre governistas é de que a participação de Pacheco pode ajudar a reduzir resistências e ampliar o apoio às propostas. Além de manter interlocução com diferentes bancadas, o senador deixa o Congresso após dois mandatos à frente da presidência da Casa e preserva trânsito entre Alcolumbre, integrantes do governo e setores da oposição.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/09/2026 12:21 / atualizado em 02/09/2026 12:22
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