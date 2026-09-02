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AMBIENTALISMO

Lula e Janja recebem Leonardo DiCaprio e ONG ambientalista no Planalto

Encontro ocorre em meio às divergências entre o Planalto e ambientalistas sobre a exploração de petróleo pela Petrobras na região da Margem Equatorial

O ator Leonardo DiCaprio - (crédito: Andy Buchanan / AFP)
O ator Leonardo DiCaprio - (crédito: Andy Buchanan / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, recebem na tarde desta quarta-feira (2/9) o ator Leonardo DiCaprio para uma reunião com representantes da ONG ambientalista Re:Wilde.

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Conforme a agenda publicada no fim da manhã pelo Palácio do Planalto, o encontro está marcado para as 12h30 desta quarta-feira. Não há informações, no entanto, sobre quais assuntos serão tratados na reunião.

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O encontro entre Lula, Leonardo DiCaprio e representantes da ONG Re:Wilde ocorre em meio a pautas de divergência entre o Planalto e ambientalistas, como a exploração, pela Petrobras, de petróleo na região da Margem Equatorial.

Antes de vir a Brasília, DiCaprio visitou o cacique Raoni e viajou ao Pantanal ao lado de sua namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 02/09/2026 12:55
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