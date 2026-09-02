O conselho de aliados a Lula sobre Moraes

O ministro Alexandre de Moraes teve supostas mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

Mesmo sob pressão, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicaram ao petista que evite declarações públicas que envolvam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ao Correio, interlocutores sinalizaram que ele precisa manter um certo distanciamento do caso e relembrar, caso perguntado sobre o assunto, que a Corte tomará suas próprias decisões e que não cabe a ele interferir em ações do Judiciário brasileiro.



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O ministro Alexandre de Moraes teve supostas mensagens trocadas com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, tornadas públicas em um relatório da Polícia Federal por decisão do colega de Corte André Mendonça.

Nas mensagens, o magistrado teria um suposto acordo financeiro com Vorcaro, além de ter editado o contrato do escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com o empresário.