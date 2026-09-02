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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Tarcísio sobe o tom e diz que o STF está "sob suspeição"

Governador de São Paulo defende investigação e responsabilização após revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master

Tarcísio de Freitas criticou o STF após revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o caso do Banco Master - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)
Tarcísio de Freitas criticou o STF após revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o caso do Banco Master - (crédito: Bruno Peres/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 2, que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "sob suspeição". Ele defendeu transparência e investigação após revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

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"A confiança nas instituições não vai ser recuperada nem com silêncio, nem com corporativismo. A confiança nas instituições vai ser recuperada com transparência, com investigação séria e com responsabilização", declarou Tarcísio.

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A fala ocorreu em uma coletiva de imprensa durante vistoria às obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô, na zona leste da capital paulista.

O governador comentava uma mensagem de Vorcaro a uma assessora. No relato, o banqueiro afirmou que Moraes havia se incomodado com o destaque que Tarcísio teria na segunda edição do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, programado para ocorrer em Londres em 2025.

Saiba Mais

Tarcísio informou que não recebeu um convite oficial para o evento e que não participaria. Em seguida, ampliou suas críticas à Corte, mencionando uma frase atribuída à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher sobre liberdade e Estado Democrático de Direito.

"Para a gente garantir o Estado Democrático de Direito, para garantir a liberdade, nós precisamos de instituições que funcionem", disse o governador.

"Se você não puder confiar no Judiciário, se não puder confiar na Corte máxima do País, você tem uma fissura na institucionalidade, uma fissura no Estado Democrático de Direito, que é inaceitável."

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/09/2026 12:54 / atualizado em 02/09/2026 12:54
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