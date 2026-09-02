Tarcísio sobe o tom e diz que o STF está "sob suspeição"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 2, que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "sob suspeição". Ele defendeu transparência e investigação após revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
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"A confiança nas instituições não vai ser recuperada nem com silêncio, nem com corporativismo. A confiança nas instituições vai ser recuperada com transparência, com investigação séria e com responsabilização", declarou Tarcísio.
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A fala ocorreu em uma coletiva de imprensa durante vistoria às obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô, na zona leste da capital paulista.
O governador comentava uma mensagem de Vorcaro a uma assessora. No relato, o banqueiro afirmou que Moraes havia se incomodado com o destaque que Tarcísio teria na segunda edição do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, programado para ocorrer em Londres em 2025.
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Tarcísio informou que não recebeu um convite oficial para o evento e que não participaria. Em seguida, ampliou suas críticas à Corte, mencionando uma frase atribuída à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher sobre liberdade e Estado Democrático de Direito.
"Para a gente garantir o Estado Democrático de Direito, para garantir a liberdade, nós precisamos de instituições que funcionem", disse o governador.
"Se você não puder confiar no Judiciário, se não puder confiar na Corte máxima do País, você tem uma fissura na institucionalidade, uma fissura no Estado Democrático de Direito, que é inaceitável."
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.