Viana fala em impeachment de Alcolumbre caso Senado seja omisso sobre Moraes

Senador Carlos Viana (PSD-MG), ao lado da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), durante coletiva nesta quarta (2/9) - (crédito: Carolina Curi/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (PSD-MG) falou, nesta quarta-feira (2/9), sobre a possibilidade de pedir o impeachment ou afastamento do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), caso ele não defina uma resposta da Casa às últimas revelações que ligam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Se o Alcolumbre, mais uma vez, dizer que o Senado não agirá, eu pedirei o impeachment e afastamento dele aos colegas do Senado. Mesmo que eu fique isolado, nós vamos pedir, porque o ônus político há de ficar lá (na presidência)”, disse.

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Na terça-feira (1º), Viana protocolou o 54° pedido de impeachment de Moraes. Ele defendeu que o Senado tem obrigação de investigar o caso e dar uma resposta à população brasileira neste momento, bem como criticou a omissão do presidente Alcolumbre. “Não é possível que o presidente do Senado continue se omitindo, mostrando surpresa ou dizendo que não achou nada diante de tantos fatos relevantes”, afirmou.

Além do pedido de impeachment, o senador também sugeriu que Moraes preste esclarecimento no plenário do Senado. “O Senado é a Casa que tem a obrigação de cumprir com essa investigação”, enfatizou.

A deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), que também participou da coletiva à imprensa, questionou o presidente Alcolumbre hoje sobre qual seria o posicionamento da Casa diante das investigações.

“Ele me disse que conversaria com os líderes e até quinta-feira teria essa posição”, explicou. “Falou que tem mais de 100 pedidos de impeachment, que ele desengavetaria todos e colocaria todos em questão”, completou.

Viana pretende se reunir com Alcolumbre ainda nesta quarta e aguardar a manifestação do presidente até amanhã (3) para dar andamento ou não a um pedido de afastamento. O senador disse ter “certeza absoluta” que muitos parlamentares estão indignados com a atuação do presidente do Legislativo, assim como ele.

Mendonça

Por outro lado, Viana minimizou as revelações de que o ministro do STF André Mendonça teria se encontrado com Daniel Vorcaro. Segundo ele, a publicidade dos fatos busca ofuscar as repercussões das conversas divulgadas entre o banqueiro e Moraes.

“Mendonça não tem qualquer envolvimento com Vorcaro. Ele colocou a público toda essa investigação. Um dos nomes mais coerentes dessa história, tem minha defesa e confiança. É uma tentativa de se evitar que esses fatos ganhem a repercussão que tem que ganhar”, explicou.