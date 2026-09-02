Vorcaro prestou depoimento ao gabinete de Mendonça sem presença da PF

Mendonça afirma que, durante a oitiva, não foram abordados assuntos relacionados ao ministro Alexandre de Moraes - (crédito: Reprodução)

O empresário Daniel Vorcaro prestou depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada, sem a presença de integrantes da Polícia Federal. A oitiva ocorreu no âmbito das investigações relacionadas ao caso Banco Master e foi realizada de forma reservada. O depoimento foi confirmado pelo próprio magistrado, em nota publicada nesta quarta-feira (2/9).

Segundo o gabinete do ministro, representantes do Ministério Público participaram do ato. A ausência de investigadores da Polícia Federal, entretanto, chamou atenção diante da atuação da corporação nas apurações envolvendo Vorcaro e o Banco Master. De acordo com informações divulgadas sobre o encontro, a defesa de Vorcaro alegou a necessidade de urgência e sigilo para a realização da oitiva.



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O conteúdo das declarações prestadas pelo empresário não foi divulgado e permanece protegido pelo sigilo das investigações. O episódio ocorre em meio a novos desdobramentos do caso Banco Master e à repercussão de mensagens atribuídas a Vorcaro que passaram a integrar as investigações conduzidas sob a relatoria de Mendonça no Supremo Tribunal Federal.

"O depoimento foi realizado por requerimento expresso da defesa do depoente, que relatou estar sofrendo graves intimidações e solicitou ser ouvido com urgência. Trata-se de ato processual regular, conduzido por juiz auxiliar", diz um trecho da nota.

A Polícia Federal, por sua vez, continua responsável por diligências e análises relacionadas ao caso. As circunstâncias em que ocorreu o depoimento e a ausência de agentes da corporação durante a oitiva acrescentaram um novo elemento à série de episódios que envolvem a investigação.



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No texto da nota, Mendonça afirma que, durante a oitiva, não foram abordados assuntos relacionados ao ministro Alexandre de Moraes. "O conteúdo da audiência é resguardado por sigilo legal. Registre-se, apenas, que a informação de que teriam sido abordados temas relacionados ao ministro Alexandre de Moraes não procede", completa o texto.

Uma crise profunda atinge o Supremo após Mendonça tornar público relatório da PF que aponta conversas e encontros entre Moraes e Vorcaro.